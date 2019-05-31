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TransContainer Launches Two Block Trains
31.05.2019

Два новых поезда «ТрансКонтейнера»

    • «ТрансКонтейнер» запустил два новых контейнерных поезда – один в международном сообщении из Китая на Урал, второй – во внутреннем из центральной России на Дальний Восток.

    22 мая отправился первый состав по маршруту Цзыбо (китайская провинция Шаньдунь) – Екатеринбург (Свердловская железная дорога) через пограничный переход Забайкальск. На станцию назначения он прибыл 30 мая. Время в пути следования по сравнению с одиночными отправками сократилось и составило 8 суток. В составе проследовали контейнеры с бытовой техникой, всего 134 TEU.

    Отправка поездов по новому маршруту планируется на регулярной основе. Новый сервис позволяет клиентам сократить сроки и стоимость доставки грузов, отмечают в «ТрансКонтейнере». Для региональных отправителей это становится стимулом для маршрутизации экспортных потоков c Урала в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    30 мая со станции Безымянка (Куйбышевская железная дорога) отправился первый контейнерный поезд до станции Угольная (Дальневосточная железная дорога). В составе проследовали грузы народного потребления, производимые на территории Самарской, Пензенской, Оренбургской областей, а также Республики Татарстан, общим объемом 68 TEU. Частота сервиса, рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», планируется 2 раза в месяц, окончательное решение будет принято по итогам тестовой отправки. 

    Время в пути следования составит 9 суток при протяженности маршрута более 8 тыс. км – для сравнения, перевозка контейнеров в сборных поездах занимает почти месяц. Благодаря новому сервису сократятся временные и логистические затраты для малого, среднего бизнеса и крупных промышленных предприятий Поволжья. В перспективе планируется организация экспортных перевозок, что позволит осуществлять мультимодальную транспортировку грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

    В обоих случаях оператором сервиса выступает ПАО «ТрансКонтейнер», предоставляя собственную терминальную инфраструктуру, фитинговые платформы и контейнеры.


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