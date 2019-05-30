Вихрь-антитеррор в Роттердаме

Голландское министерство обороны опубликовало видео с антитеррористических учений, прошедших в порту Роттердам. Отрабатывали операцию по освобождению судна, захваченного террористами. Участвовали ВМФ Нидерландов, ВВС, спецназ, Береговая охрана, Администрация порта Роттердам и полиция.

Длилось все действо три дня. Хочется надеяться, что «заложникам» не пришлось все это время провести взаперти.

А если серьезно, в условиях возрастающих террористических угроз порт может стать мишенью, и сценарии нападения могут быть различными. В Роттердаме это понимают, и такие различные сценарии отрабатывают. В этом году подобные учения прошли в четвертый раз.

Видео: Министерство обороны Нидерландов