Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Вихрь-антитеррор в Роттердаме
30.05.2019

Вихрь-антитеррор в Роттердаме

    • Голландское министерство обороны опубликовало видео с антитеррористических учений, прошедших в порту Роттердам. Отрабатывали операцию по освобождению судна, захваченного террористами. Участвовали ВМФ Нидерландов, ВВС, спецназ, Береговая охрана, Администрация порта Роттердам и полиция.

    Длилось все действо три дня. Хочется надеяться, что «заложникам» не пришлось все это время провести взаперти.

    А если серьезно, в условиях возрастающих террористических угроз порт может стать мишенью, и сценарии нападения могут быть различными. В Роттердаме это понимают, и такие различные сценарии отрабатывают. В этом году подобные учения прошли в четвертый раз.

    Видео: Министерство обороны Нидерландов


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2019
    Бункеровка биотопливом в порту Роттердам
    30 января в порту Роттердам прошла бункеровка сухогруза NYK «Frontier Sky» биотопливом, произведенным из отработанного пищевого растительного масла. […]
    NYKБункеровкаРоттердамТехнологии
    0
    15.03.2019
    Арктика за бортом
    Видео с борта контейнеровоза, выполняющего рейсы в Арктике. Снято в феврале-марте этого года. Видео: Алексей Быстров
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    06.03.2019
    Скидка за «зеленый сертификат»
    Порт Роттердам продлевает скидки с портовых сборов для танкеров, имеющих «зеленый сертификат» (Green Award certificate), в том числе […]
    РоттердамСкидкиТанкерЭкология
    0
    20.03.2019
    Первая СПГ-бункеровка в Польше
    Польша провела первую операцию по бункеровке морских судов сжиженным природным газом. 13 марта 54 тонны СПГ было поставлено […]
    БункеровкаВидеоГданьскГдыня
    0
    25.03.2019
    Установка производственного модуля буровой
    В Северном море
    EquinorВидеоНефтяная платформаСеверное море
    0
    08.02.2019
    Крупнейшая в мире FSRU в работе – видео
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) опубликовал видео операции одной из крупнейшей в мире плавучей установки по хранению и регазификации […]
    MOLВидеоСПГ
    0
    22.02.2019
    Столкнулись два круизника MSC
    Видео
    MSCВидеоКруизное судоходствоПроисшествия
    0
    29.04.2019
    В подводном царстве – 2
    Oceaneering показал, как функционирует разработанный компанией спускаемый аппарат дистанционным управлением, предназначенный для управления оборудованием подводных скважин. Видео: Oceaneering
    автономная системаВидеоИнновацииТехнологии
    0
    01.02.2019
    Самый большой в мире ветрогенератор
    Установят в порту Роттердам
    РоттердамТехнологии
    0
    24.04.2019
    Самый большой PCTC
    Hoegh Autoliners поделился видео с выгрузки «Höegh Trapper», самого большого в мире PCTC (автомобилевоза для перевозки легковых автомобилей). […]
    Hoegh AutolinersАвстралияВидеоРо-ро
    0
    12.02.2019
    Из Петербурга в Арктику – видео
    «Газпром нефть» опубликовала видео перехода ледокола «Андрей Вилькицкий» из Петербурга в Арктику. Просто очень красиво. Видео: Газпром нефть
    Андрей ВилькицкийАрктикаВидеоГазпром нефть
    0
    11.01.2019
    Дельфин в порту – видео
    На этой неделе в акватории порта Лиепая заметили дельфина. Видео, снятое с лоцманского катера, опубликовали в соцсетях представители […]
    ВидеоЛиепаяЭкология
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    30.05.2019 Подводные камни постконтроля
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2019 CMA CGM посадит CEVA в Марселе
    30.05.2019 CMA CGM ранжирует бренды
    30.05.2019 CMA CGM снизил убыток
    29.05.2019 Молочные поезда из Белоруссии в Китай
    29.05.2019 Контейнероборот портов Южной Африки
    29.05.2019 CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД