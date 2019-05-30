Торговые войны. Игры Трампа, или

Чем жертвует Россия ради экономической стабильности, зачем Китай девальвировал свою валюту и по какому сценарию развивается финансовый рынок в Европе – на эти вопросы ответил генеральный директор ООО «БСПб Капитал» (дочерняя компания Банка Санкт-Петербург) Дмитрий Шагардин на конференции «Валютные контракты в существующих экономических реалиях», организованной в Петербурге Гильдией «Гермес».

Торговые войны – тема №1

«На финансовых рынках, как правило, доминирует одна ключевая тема, и сейчас это действительно торговые войны, – сказал Д.Шагардин. – Прежде всего, это касается США и Китая. Все началось в прошлом году: в январе на 30% увеличились тарифы на солнечные батареи, в марте – на 25% на сталь и алюминий, в июле-августе – первые 50 млрд долларов китайского импорта были обложены 25%-ными тарифами, май – 25%-ные тарифы на 200 млрд долларов товаров из Китая. Импорт США из Китая за прошедшие месяцы 2019 года – 522 млрд долларов. Импорт Китая из США – 139 млрд долларов. Разница между двумя этими цифрами – это и есть тот торговый дефицит между США и Китаем, разница, которую Трамп пытается обложить своими тарифами. Была надежда, что уже к марту-апрелю стороны договорятся, заключат некое торговое соглашение, но в последний момент все оборвалось. По сути, торговые переговоры закончились ничем. И сейчас мы видим острую фазу торговых войн между США и Китаем. Более того, эта война уже перенеслась в область технологических компаний. Вся история впереди»

«Будут ли стороны договариваться? Я думаю, что будут, – продолжил он. – У Трампа в следующем году выборы, и ему нужно выбрать повестку, с которой он пойдёт на новый предвыборный цикл. Вероятно, что тема торговых войн, тема, связанная с протекционизмом, выйдут на первые полосы».

Д.Шагардин напомнил, что очень важный вопрос в части торговых войн – это взаимоотношения США и Японии. Здесь речь идет о возможном введении пошлин на импорт автомобилей и запчастей.

США – победители или проигравшие?

«Что происходит в самих Штатах? Мы пытаемся понять, будут ли они выигравшими или проигравшими, – сказал Д.Шагардин. – Победителей в этой гонке нет».

Он отметил, что индекс S&P 500 (динамика 500 крупнейших американских компаний) с 2008 года, после кризиса, в конце прошлого года показал падение на 20%. Рынок очень серьезно провалился. «И это очень сильно испугало Трампа. Трамп – это человек, который является рыночником, он прекрасно понимает, как сильно зависит американская экономика от ситуации на финансовых рынках, прежде всего на рынке акций. И, конечно, тот спад, который случился в ноябре-декабре прошлого года, его надоумил на то, что надо надавить на ФРС (Федеральную резервную систему), на американский Центральный банк. Потому что падение прошлого года было вызвано двумя факторами: усилившимися торговыми войнами и повышением ставок Центрального банка».

«Долговой рынок, а это самый главный рынок на финансовых рынках, говорит о том, что инвесторы уже закладывают, что на горизонте ближайших двух лет в американской экономике случится рецессия, по сути, экономический спад, – сказал Д.Шагардин. – И долговой рынок это показывает. Импульс реформ Трампа сойдет на нет в 2019 году. С 80-процентной вероятностью рынок ждет снижение ключевой американской ставки в этом году. Насколько огромно влияние торговых войн и влияние Трампа на всю эту историю, что ключевой Центральны банк мира развернул на 180 градусов свою монетарную политику. Это крайне важная история для всех нас, потому что это стоимость доллара на рынке».

«Чем ответил Китай? Он ответил девальвацией юаня, – пояснил Д.Шагардин. – Он девальвировал свой валютный курс по отношению к доллару. И как будто бы не было никаких пошлин. Курс доходил до 7 юаней за доллар. Мы называем этот уровень красной чертой: 7 юаней за доллар – это ключевой уровень, и Центральный банк Китая в конце прошлой недели сказал, что за этот рубеж будет биться. Если вы увидите, что курс юаня прошел отметку 7, это значит, что на финансовых рынках начинаются очень неприятные истории, кризис».

По мнению Д.Шагардина, то факт, что Китай отвечает девальвацией, это абсолютно логично и правильно. «И Трамп с этим ничего поделать не может, поэтому торговые войны – это уже валютные войны, технологические войны. К сожалению, ситуация обостряется».

Еврозона

«Европа, к сожалению, с конца 2017 года стагнирует. Опережающие экономические индикаторы опускаются, они очень неприятные, – продолжил Д.Шаградин. – Более того, начинается замедление экономической активности. В отличии от американцев, европейцы держат ставки на нуле и даже в отрицательной зоне. И я не вижу сейчас причин, почему ставки из нуля могут выйти. Судя по всему, в этой экономической фазе после 2008 года европейцы не успеют поднять ставки в принципе. Они полностью повторяют путь Японии. Все, что сейчас происходит в Европе, очень похоже на то, что происходило в Японии после кризиса в конце 80-х годов: низкая инфляция, низкие темпы экономического роста, практически унылая ситуация, нет пока каких-то драйверов, которые могли бы экономику из этой истории вывести. Может, торговые войны и выведут в какую-то новую канву, но пока это не наблюдается».

Россия – деньги не уходят в экономику

Д.Шагардин поделился прогнозом для российского финансового рынка. «Все идет к тому, что ставка будет снижена уже в июне, до 7,5%. И если действительно все пойдет так, то потенциал для того, чтобы ЦБ еще раз снизил ставку, есть. У рынка есть ожидание ее снижения».

Ключевая история для рубля – это бюджетное правило, отметил он. «Экономика с 2017 года живет при нефти 40 долларов за баррель – это суть бюджетного правила. Все нефтегазовые доходы при превышении цены нефти 40 долларов за баррель уходят в Фонд национально благосостояния. Деньги не попадают в экономику. Деньги уходят в валютные активы».

«Теперь по цифрам, чтобы вы не удивлялись, почему экономика не растет. В прошлом году валюты купили на 66 млрд долларов. Это больше, чем 4 трлн рублей. Весь бюджет РФ в части расходов – это 16 трлн рублей. Вот считайте, 4 трлн рублей могли пойти в экономику на ее развитие, но они не идут туда, они идут в Фонд национального благосостояния. Деньги прошлого года пополнят Фонд к середине этого года, и он достигнет отметки 7% ВВП. Если превышает эту отметку, то излишки можно инвестировать. Сейчас стоит вопрос: такие излишки правительство будет инвестировать в экономику или в иностранные проекты? Логично в экономику не инвестировать, потому что это приведет к разгону инфляции», – добавил он.

Д.Шагардин отметил, что золотой резерв России составляет 490 млрд долларов, и он полностью покрывает внешний долг. «Страна находится в двойном профиците. Это основа устойчивости экономики. Огромный золотой резерв, низкий уровень госдолга и жесткое бюджетное правило – это основа устойчивости макроэкономической, но это не есть условие для экономического роста. Мы считаем и строго убеждены, что власти идут по пути экономической стабилизации в угоду экономическому росту. Сейчас экономический рост – жертва макростабильности», – резюмировал Д.Шагардин.