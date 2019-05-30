Самое большое судно для установки ветрогенераторов

Jan De Nul разместил на верфи COSCO Shipping Heavy Industry заказ на строительство судна для установки ветряных турбин. Проект разрабатывали сами Jan De Nul при участии датского конструкторского бюро Knud E. Hansen.

Как сообщили SeaNews в Knud E. Hansen, это будет третье судно такого назначения в составе флота Jan De Nul – и самое большое в мире: при грузоподъемности крана свыше 3 тыс. тонн оно способно принять на борт порядка 14 тыс. тонн груза.

Судно будет носить имя «Voltaire». По информации Knud E. Hansen, на нем будет применена технология снижения и контроля выбросов.