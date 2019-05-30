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Инвестпроектам в Арктике дадут преференции
30.05.2019

Инвестпроектам в Арктике дадут преференции

    • Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан проект федерального закона «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». До 10 июня документ должен быть внесен в правительство, сообщает пресс-служба министерства. При разработке преференциального режима для арктических проектов учитывался опыт Дальнего Востока, в то же время, законопроект имеет ряд существенных отличий.

    «Вся Арктика накрывается этим преференциальным режимом – от Кольского полуострова до Чукотки. И любой бизнес, где бы он не запускал свой проект, будет пользоваться этими преференциями. В этом принципиальное отличие от дальневосточной модели, – отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. – Вместе с тем законопроект предлагает дифференцировать налоговые ставки в зависимости от вида экономической деятельности. Речь идет о проектах на шельфе, в области добычи углеводородного сырья континентальной части, производства СПГ и других проектах, которые включают в себя не только добычу, но и любые иные виды деятельности. Ограничение одно – минимальный объем инвестиций 500 тысяч рублей. Это соответствует уровню малого бизнеса».

    Законопроект также предусматривает целый ряд административных преференций, которые уже показали свою эффективность на Дальнем Востоке. Это упрощение  административных процедур – выдачи разрешений на строительство, ввода в эксплуатацию, выдачи земельных участков, режим свободной таможенной зоны. Обсуждается возможность изменения механизма прохождения государственной экспертизы.

    «Еще одна принципиально новая вещь. Это режим арктического инвестиционного проекта. Мы понимаем, что одна из главных задач в Арктике – это строительство инфраструктуры, – сказал А.Крутиков. – Мы предложили механизм финансирования инфраструктуры для новых инвестиционных проектов. Суть его заключается в том, что действующее в Арктике добывающее предприятие может быть освобождено от НДПИ в объёме инвестиций в инфраструктуру для новых производств. Поставили очень высокую планку в 100 млрд рублей, имея в виду, что через этот механизм пройдут только большие проекты».

    По словам замминистра, для малых и средних инвестиционных проектов механизм поддержки создания инфраструктуры – прямое субсидирование затрат на ее строительство – будет предусмотрен в новой Госпрограмме развития Арктики, разработка которой уже началась.

     

    Фото: пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики


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