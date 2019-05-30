CMA CGM снизил убыток

CMA CGM опубликовал основные финансовые и операционные показатели за первый квартал 2019 года.

Объем перевозок увеличился на 4,4% и составил 5,16 млн TEU. Как отмечают в группе, начало 2018 году ознаменовалось ростом на внутрирегиональных маршрутах.

При этом несколько увеличилась выручка в пересчете на один TEU, более рост произошел на перевозках на/из США и Африки.

Выручка группы выросла на 36,9% до 7,41 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA – в 3,6 раза до 779 млн долларов. Консолидированный чистый убыток составил 43 млн долларов – в 1,8 раза ниже, чем за первый квартал прошлого года.