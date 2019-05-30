CMA CGM ранжирует бренды

CMA CGM сообщил о «рационализации» двух своих линейных брендов – APL и ANL.

Перевозки на трансатлантическом трейде, на трейде Азия – Европа и Азия – Средиземноморье будут осуществляться только под брендом CMA CGM.

APL сконцентрируется на транстихоокеанском и внутриазиатском трейдах, перевозках между Азией и Индийским субконтинентом (на этом направлении будет работать только эта линия), между Азией и Океанией (совместно с CNC) и перевозкам военных грузов в интересах США (US Flag services).

ANL останется основным брендом группы в Океании.