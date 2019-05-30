CMA CGM посадит CEVA в Марселе

CMA CGM на данный момент консолидировали 99,4% акций CEVA Logistics, сообщила группа в своем стейтменте по итогам первого квартала 2019 года.

В Марселе – там же, где находится штаб-квартира CMA CGM, будет создан операционный центр CEVA, который объединит управленческую команду и персонал, отвечающий за поддержку операций.

По информации CMA CGM, всего в новом центре будет занято 200 сотрудников – часть будет переведена из других офисов, часть – набрана заново (т.е., это будут новые рабочие места).

Близость к головному офису CMA CGM, отмечают в группе, позволит усилить операционное управление и контроль над новым активом.

Ранее, напомнили в группе, были приняты кадровые решения по CEVA – CEO и председатель правления CMA CGM Родольф Сааде был избран председателем совета директоров CEVA, должность CEO CEVA с 1 июня займет Николас Сартини.