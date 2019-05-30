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CMA CGM посадит CEVA в Марселе
30.05.2019

CMA CGM посадит CEVA в Марселе

    • CMA CGM на данный момент консолидировали 99,4% акций CEVA Logistics, сообщила группа в своем стейтменте по итогам первого квартала 2019 года. 

    В Марселе – там же, где находится штаб-квартира CMA CGM, будет создан операционный центр CEVA, который объединит управленческую команду и персонал, отвечающий за поддержку операций.

    По информации CMA CGM, всего в новом центре будет занято 200 сотрудников – часть будет переведена из других офисов, часть – набрана заново (т.е., это будут новые рабочие места).

    Близость к головному офису CMA CGM, отмечают в группе, позволит усилить операционное управление и контроль над новым активом.

    Ранее, напомнили в группе, были приняты кадровые решения по CEVA – CEO и председатель правления CMA CGM Родольф Сааде был избран председателем совета директоров CEVA, должность CEO CEVA с 1 июня займет Николас Сартини. 


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