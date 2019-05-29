ПГК внедряет искусственный интеллект

«Первая грузовая компания» запустила в опытную эксплуатацию интеллектуальную IT-систему «ОСНОВА». Сервис на базе искусственного интеллекта предназначен для того, чтобы рассчитывать наиболее рациональные схемы эксплуатации подвижного состава и давать рекомендации по распределению вагонов по заявкам клиентов.

Как рассказали SeaNews в ПГК, система была разработана сторонней компанией по заказу ПГК, аналогов на рынке у системы нет.

По словам заместителя генерального директора по логистике ПГК Андрея Рыженкова, «ОСНОВА» позволит вести планирование с трехмесячным прогнозом, ускорить оборот вагонов и ремонты, оптимизировать потребный парк подвижного состава компании.

Проект реализуется в несколько этапов. В настоящее время запущены подсистемы прогнозирования и согласования плана продаж, подготовки данных и сопутствующей отчетности. В планах – ввод подсистем оптимизации и помощи диспетчерам. Сервисы будут прогнозировать необходимое количество подаваемых грузоотправителю вагонов, отслеживать их направление в ремонт.

Система интегрирована с программным обеспечением ГВЦ РЖД и системой «Рейл Тариф» через SAP ПГК. Вся информация автоматически поступает в «ОСНОВУ» и используется при расчетах.

Новая система охватит фактически все бизнес-подразделения ПГК. «ОСНОВу» будут использовать сотрудники коммерческого блока, департаментов логистики и планирования, организации перевозок, эксплуатации подвижного состава, причастные подразделения филиалов.

Полностью запустить проект «ОСНОВА» ПГК рассчитывает к концу 2019 года. Система станет частью единого информационного пространства компании.