На одной волне с MSC

В последние выходные мая MSC Россия и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова при поддержке Министерства транспорта в третий раз провели в Кронштадте ставшую уже традиционной молодежную парусную регату Makarov Sailing Cup 2019.

Солнечному настроению гостей и участников не могла помешать даже непредсказуемая питерская погода, подарившая не только солнце, но и ветер, и проливной дождь.

Официальный (и профессиональный) фотоотчет будет позже, а пока публикуем свои непрофессиональные – но очень теплые и искрение – фотовпечатления.

Фото: Ольга Митаева