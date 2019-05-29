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MSC Makarov Sailing Cup 2019 неофиц
29.05.2019

На одной волне с MSC

    • В последние выходные мая MSC Россия и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова при поддержке Министерства транспорта в третий раз провели в Кронштадте ставшую уже традиционной молодежную парусную регату Makarov Sailing Cup 2019.

    Солнечному настроению гостей и участников не могла помешать даже непредсказуемая питерская погода, подарившая не только солнце, но и ветер, и проливной дождь.

    Официальный (и профессиональный) фотоотчет будет позже, а пока публикуем свои непрофессиональные – но очень теплые и искрение – фотовпечатления.

    Фото: Ольга Митаева


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