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Молочные поезда из Белоруссии в Китай
29.05.2019

Молочные поезда из Белоруссии в Китай

    • АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) поделилось статистикой перевозок молочной продукции из Белоруссии в Китай, которые компания организует совместно с государственным предприятием «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги (ГП «БТЛЦ»).

    По информации ОТЛК ЕРА, за январь-апрель 2019 года было перевезено 64 контейнеров. 23 контейнера, груженых молоком и несгущенными сливками, было отправлено из Бреста в Чжэнчжоу, Чунцин и Ухань. Плюс 41 контейнер с сухим молоком был отправлен со станции Колядичи в Чунцин.

    Как пояснили SeaNews в компании, молоко и несгущенные сливки из Бреста шли в рефконтейнерах, сухое молоко из Колядичей в Чунцин перевозилось в обычных контейнерах.

    Транзитное время составляет 12 суток. Технология перевозок, отметили в ОТЛК ЕРА, предполагает отправку молочной продукции как целыми контейнерными поездами, так и одиночными контейнерами с прицепкой к транзитным поездам, что позволяет гарантировать оптимальные сроки перевозки.

    Первый контейнерный поезд с молоком и сливками в рамках инициативы Green Stream – совместного проекта ОТЛК ЕРА и БТЛЦ – был запущен со станции Колядичи в Чэнду в октябре 2018 года, напомнили в компании.

    «В последние годы мы наблюдаем рост интереса китайских потребителей к высококачественной белорусской молочной продукции. В 2018 году Китай стал третьим по размеру рынком сбыта белорусских сухих и сгущенных продуктов. В связи с этим ОТЛК ЕРА сосредоточена на дальнейшем развитии экспортных поставок данных товаров в различные города Китая. В настоящее время мы работаем над организацией регулярных отправок белорусской продукции в КНР», – отметил президент ОТЛК ЕРА Алексей Гром.


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