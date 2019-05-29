Как поддержать баланс на рынке нефти?

После паники на прошлой неделе из-за торгового конфликта между США и Китаем, когда цена на нефть опускалась ниже $68, мировой нефтяной рынок немного оправился – сегодня утром стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $69,57 за баррель – и теперь все внимание сосредоточено на предстоящем 25-26 июня заседание ОПЕК+. Участники нефтяного рынка проигрывают все возможные предложения и решения картеля, а также варианты развития дальнейшего сотрудничества стран в рамках ОПЕК+.

Так, Россия надеется на согласование проекта хартии ОПЕК+ к встрече министров стран-участниц сделки по сокращению добычи нефти. Документ, который не содержит никаких юридических обязательств и регламента квотирования, по мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, позволит поддерживать баланс на нефтяном рынке. Не секрет – и об этом регулярно заявляют разные министерства РФ, – что позиция России в вопросе изменения уровней добычи остается довольно неопределенной, кроме этого, рассматривается сценарий выхода России из соглашения ОПЕК+, ведь по сути сокращение ведет к ограничению инвестиций в нефтяную отрасль.

На этом фоне российский экспорт нефти за первые три месяца 2019 года составил порядка 66 млн тонн – на 7% больше, чем было экспортировано за аналогичный период 2018 года. В стоимостном выражении экспорт нефти также увеличился на – 3,4% до 29,2 млрд долларов.

По данным ФТС, экспорт нефтепродуктов за 3 месяца этого года снизился на 6,7% до 37,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки уменьшился на 8,8% (до 17,6 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано около 14,2 млн тонн, что на 1,4% ниже уровня января-марта прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива снизился на 31,7%, до 7,8 млрд долларов.

Сократился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 23,3% (до 1,1 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, снизилась на 28,6% и составила порядка 576,3 млн долларов.

В марте этого года Россия экспортировала 23,7 млн тонн нефти, что на 23,7% больше показателя аналогичного месяца прошлого года и на 15,2% больше уровня предыдущего месяца. В стоимостном выражении экспорт нефти увеличился к марту на 25,7%, к февралю – на 18,6% (до 10,9 млрд долларов).

Экспорт нефтепродуктов за март этого года снизился к марту 2018 года на 6,6%, но вырос к февралю на 5,9% – до 12,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к марту на 7,1% и увеличился к февралю на 10,3% (до 6,2 млрд долларов).

В марте дизельного топлива было экспортировано 5,4 млн тонн (+0,9% к марту 2018 и +18,2% к февралю 2019). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился к марту прошлого года на 1,5% и на 21,7% к февралю этого года до 3,1 млрд долларов.

Снизился в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 32,1% (+13,7% к февралю 2019), до 403,5 тыс. тонн. Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, в сравнении с показателем годичной давности также сократилась – на 35,8% (+12,7% к февралю 2019) и составила 214,6 млн долларов.

Экспорт природного газа за 3 месяца 2019 года составил 61,5 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 2,2%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 13,5% – до 14,1 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-марта 2019 года было экспортировано 11,7 млн кубометров (+19,4%) на сумму 1,9 млрд долларов (+49,8%).

Экспорт природного газа за март 2019 года, по данным ФТС, составил 18,4 млрд кубометров, что ниже показателя марта прошлого года на 17,1% и на 8,9% меньше февраля текущего года. В стоимостном выражении экспорт газа упал на 21,4% к марту 2018 года и на 21,2% к февралю 2019 года – до 3,7 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам марта 2019 года было экспортировано 2,6 млн кубометров (-45,8% к марту 2018 и -29,7% к февралю 2019) на сумму 510,5 млн долларов (-19,4% к марту 2018 и -25,8% к февралю 2019).