CMA CGM и MSC присоединяются к TradeLens

CMA CGM и MSC объявили, что присоединятся к TradeLens – совместному блокчейн-проекту Maersk и IBM. Объединение на единой цифровой платформе трех крупнейших контейнерных игроков и ряда других линий – напомним, в проекте участвуют также Zim, PIL и Hamburg Sued – означает, что теперь на TradeLens будут доступны данные по почти половине морских контейнерных перевозок.

TradeLens позволяет участникам ВЭД находиться в контакте, обмениваться информацией и сотрудничать на всех этапах и во всех звеньях цепочки поставок в любой точке мира, при этом участники платформы получают развернутую информационную картину со всей полнотой данных.

Блокчейн, отмечается в совместном заявлении участников проекта, позволяет сформировать единую, прозрачную и безопасную с информационной точки зрения «летопись» всех транзакций, которые осуществляются в рамках платформы, и обеспечить участникам, наделенным соответствующими правами, доступ к достоверным данным в режиме реального времени.

На данный момент в проекте принимает участие более 100 компаний и организаций, каждую неделю в системе обрабатывается более 10 миллионов различных событий и тысячи документов, тем самым формируя общую картину происходящего для грузовладельцев, морских линий, экспедиторов, таможенных служб, портовых властей, авто- и жд перевозчиков и других участников процесса транспортировки. При этом конфиденциальность обеспечивается за счет разграничения прав и доступа к информации.

С подключением к TradeLens двух крупнейших мировых перевозчиков эта цифровая платформа фактически становится новым отраслевым стандартом, использование которого обеспечит стратегические преимущества для всех присоединившихся участников рынка, отмечают в Maersk.

Напомним, что в этом году предполагается запустить Tradelens в режиме пилотного проекта в России – на базе Большого порта Санкт-Петербург. Как ранее сообщал Maersk, партнером проекта выступает ФГУП «Морсвязьспутник». Как рассказали SeaNews в российском офисе Maersk, на линии, присоединившиеся к TradeLens, сейчас приходятся каждые два из трех контейнеров, перевозимых через порты РФ.