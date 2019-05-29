Арктический госконтракт «Оборонлогистики»

ООО «Оборонлогистика» подписала государственный контракт с Минобороны России на оказание транспортных услуг по доставке грузов в Арктическую зону в 2019 году. Как сообщили SeaNews в компании, с июля по октябрь 2019 года в рамках контракта планируется перевезти 4 рейсами около 10 тыс. тонн грузов, включая воинскую технику и имущество, продовольствие.

Контракты заключены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации об определении ООО «Оборонлогистика» единственным исполнителем осуществляемых в интересах Минобороны России работ и услуг в 2019 и 2020 году, связанных с доставкой грузов в Арктическую зону Российской Федерации и Дальневосточный регион.

Суда будут загружаться в портах Архангельск, Мурманск, Ванино и Петропавловск-Камчатский для следования в направлении о. Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), о. Средний (архипелаг Северная Земля), о. Котельный (архипелаг Новосибирские острова), о. Врангеля, Мыс Шмидта (Чукотский автономный округ) и порт Тикси (Якутия).

В обратном направлении в рамках программы по очистке Арктики будет осуществляться вывоз металлолома с о. Котельный и с о. Врангеля. Завоз грузов в пункты Арктики, а также вывоз обратных грузов планируется завершить в сентябре-октябре этого года.

Доставка грузов будет выполняться собственным флотом «Оборонлогистики», а также судами компаний-партнеров по заранее проработанным маршрутам в соответствии с тарифами, определенными Концепцией транспортного обеспечения в Арктической зоне РФ и Дальневосточном регионе.

Так как острова Арктической зоны не оборудованы портовыми сооружениями, на выгрузке контейнеров и габаритной техники «Оборонлогистика» задействует специальные рейдовые плавсредства, которые доставляются к месту разгрузки на судах вместе с основным грузом.

Напомним, ранее «Оборонлогистика» подписала ряд государственных контрактов с Минобороны на оказание транспортных услуг по доставке грузов в 2019 году на Новую Землю и Дальний Восток.