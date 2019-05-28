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MAN о российском рынке грузовиков
28.05.2019

MAN о российском рынке грузовиков

    • Продажи новых грузовых автомобилей на российском рынке в январе-апреле 2019 года по сравнению с показателями прошлого года незначительно снизились. Падение – на уровне 1,9%. Такими данными поделился коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас Россия» Павел Селев в ходе фестиваля SpbTransportFest в Петербурге. Кроме того, он озвучил тенденции общего рынка коммерческого транспорта в России, а также проанализировал рынок MAN, в том числе по Северо-Западу, за 4 месяца.

    Рынок коммерческой техники в России в сегменте Truck

    «По результатам за период январь-апрель лидирующие позиции занимают отечественные бренды, – сказал П.Селев. – Это КАМАЗ, ГАЗ».

    По его данным, доля КАМАЗа составляет 38,7%, ГАЗ – 12%, Volvo (лидера среди европейских брендов) – 7,3%.

    Доля рынка семерки европейских брендов (EU-7) – Volvo, Scania, MAN, MB, DAF, Iveco, Renault

    «Если мы посмотрим исключительно на европейские бренды, мы видим, что MAN на третьей позиции с долей рынка 18,6%, – отметил П.Селев. – Здесь мы говорим только о новых грузовиках. Доля Volvo составляет 23,9%, Scania – 23,7%. Замыкающий EU-7 – Renault – занимает 3,7% российского рынка».

    «Если мы посмотрим по типу грузовых автомобилей, например, тягачи, то статистика за период январь-апрель этого года выглядит следующим образом: основная доля в этом сегменте принадлежит Volvo – это 1314 единиц, у Scania – 1209 единиц, MAN – 925 единиц. Замыкает семерку европейских брендов Renault с 155 единиц. Всего за указанный период было продано 5168 транспортных средств EU-7».

    «Мы свели воедино локальные продукты, азиатские и европейские бренды. Что здесь интересно? Мы видим, что снижается на российском рынке доля азиатских и европейских брендов за счет отечественных брендов. Это статистика за январь-апрель, начиная с 2014 года», – отметил П.Селев.

    Доля рынка Северо-Западного федерального округа

    «Говоря о позициях MAN в СЗФО, работы здесь у нас много, – сказал П.Селев. – Хотя по Северо-Западу у нас получился очень хороший результат: мы вышли на вторую позицию. Но если посмотреть динамику, нам, конечно, нужно усиливать свои позиции».

    Согласно данным из презентации П.Селева, в январе доли рынка в СЗФО распределились следующим образом:

    • MB – 37,4%,
    • Volvo – 24.4%,
    • Scania – 22,9%,
    • MAN – 9,2%,
    • DAF – 2,7%
    • Renault – 2,3%,
    • Iveco – 1,1%.

    В апреле этого года доли рынка перераспределись:

    • Volvo – 25,5%,
    • MAN – 23,4%,
    • MB – 17,2%
    • Scania – 12,5%,
    • DAF – 9,4%
    • Renault – 4,2%,
    • Iveco – 7,8%.

    Рассказывая о тенденциях общего рынка грузовых автомобилей, П.Селев отметил, что количество проданных грузовых автомобилей EU-7 за январь-апрель незначительно сократилось – на 3,4%  по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В то же время можно наблюдать небольшой подъем локальных брендов.

    Как рассказал П.Селев в беседе SeaNews, с января по апрель этого года было поставлено несколько сотен ед. транспортных средств. «Но тем не менее есть над чем работать, потому что наши конкуренты поставили немного больше», – добавил он, напомнив, что общая популяция грузовых автомобилей MAN в 2017 году в СЗФО составила 10,5 тыс. единиц.

    «По регионам по продажам грузовиков больше 6 тонн MAN занимает вторую позицию в Центральном федеральном округе по объему, лидирует в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском округе, – сказал П.Селев. – Мы очень уверенно себя чувствуем в Уральском федеральном округе». В заключение П.Селев отметил, что Северо-Западный и Приволжский федеральные округа являются целевыми для MAN, потому что в этих регионах компания чувствует потенциал.

    MAN о российском рынке грузовиков


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