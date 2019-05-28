MAN о российском рынке грузовиков

Продажи новых грузовых автомобилей на российском рынке в январе-апреле 2019 года по сравнению с показателями прошлого года незначительно снизились. Падение – на уровне 1,9%. Такими данными поделился коммерческий директор ООО «МАН Трак энд Бас Россия» Павел Селев в ходе фестиваля SpbTransportFest в Петербурге. Кроме того, он озвучил тенденции общего рынка коммерческого транспорта в России, а также проанализировал рынок MAN, в том числе по Северо-Западу, за 4 месяца.

Рынок коммерческой техники в России в сегменте Truck

«По результатам за период январь-апрель лидирующие позиции занимают отечественные бренды, – сказал П.Селев. – Это КАМАЗ, ГАЗ».

По его данным, доля КАМАЗа составляет 38,7%, ГАЗ – 12%, Volvo (лидера среди европейских брендов) – 7,3%.

Доля рынка семерки европейских брендов (EU-7) – Volvo, Scania, MAN, MB, DAF, Iveco, Renault

«Если мы посмотрим исключительно на европейские бренды, мы видим, что MAN на третьей позиции с долей рынка 18,6%, – отметил П.Селев. – Здесь мы говорим только о новых грузовиках. Доля Volvo составляет 23,9%, Scania – 23,7%. Замыкающий EU-7 – Renault – занимает 3,7% российского рынка».

«Если мы посмотрим по типу грузовых автомобилей, например, тягачи, то статистика за период январь-апрель этого года выглядит следующим образом: основная доля в этом сегменте принадлежит Volvo – это 1314 единиц, у Scania – 1209 единиц, MAN – 925 единиц. Замыкает семерку европейских брендов Renault с 155 единиц. Всего за указанный период было продано 5168 транспортных средств EU-7».

«Мы свели воедино локальные продукты, азиатские и европейские бренды. Что здесь интересно? Мы видим, что снижается на российском рынке доля азиатских и европейских брендов за счет отечественных брендов. Это статистика за январь-апрель, начиная с 2014 года», – отметил П.Селев.

Доля рынка Северо-Западного федерального округа

«Говоря о позициях MAN в СЗФО, работы здесь у нас много, – сказал П.Селев. – Хотя по Северо-Западу у нас получился очень хороший результат: мы вышли на вторую позицию. Но если посмотреть динамику, нам, конечно, нужно усиливать свои позиции».

Согласно данным из презентации П.Селева, в январе доли рынка в СЗФО распределились следующим образом:

MB – 37,4%,

Volvo – 24.4%,

Scania – 22,9%,

MAN – 9,2%,

DAF – 2,7%

Renault – 2,3%,

Iveco – 1,1%.

В апреле этого года доли рынка перераспределись:

Volvo – 25,5%,

MAN – 23,4%,

MB – 17,2%

Scania – 12,5%,

DAF – 9,4%

Renault – 4,2%,

Iveco – 7,8%.

Рассказывая о тенденциях общего рынка грузовых автомобилей, П.Селев отметил, что количество проданных грузовых автомобилей EU-7 за январь-апрель незначительно сократилось – на 3,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В то же время можно наблюдать небольшой подъем локальных брендов.

Как рассказал П.Селев в беседе SeaNews, с января по апрель этого года было поставлено несколько сотен ед. транспортных средств. «Но тем не менее есть над чем работать, потому что наши конкуренты поставили немного больше», – добавил он, напомнив, что общая популяция грузовых автомобилей MAN в 2017 году в СЗФО составила 10,5 тыс. единиц.

«По регионам по продажам грузовиков больше 6 тонн MAN занимает вторую позицию в Центральном федеральном округе по объему, лидирует в Южном федеральном округе, в Северо-Кавказском округе, – сказал П.Селев. – Мы очень уверенно себя чувствуем в Уральском федеральном округе». В заключение П.Селев отметил, что Северо-Западный и Приволжский федеральные округа являются целевыми для MAN, потому что в этих регионах компания чувствует потенциал.