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Маерск закупает «умные» контейнеры
28.05.2019

Маерск закупает «умные» контейнеры

    • A.P. Moller – Maersk присоединяется к CMA CGM и Mediterranean Shipping Company в качестве ключевого акционера и клиента Traxens.

    В рамках соглашения Maersk инвестирует капитал в Traxens, в котором будет иметь такие же в качестве акционеров, как CMA CGM и MSC. Maersk также обязуется заказать до 50 тыс. устройств Traxens, столько же, сколько заказали ранее CMA CGM Traxens.

    Технология позволяет контролировать местоположение контейнера на море и на суше, силу ударов, положение дверей контейнера (открыты/закрыты), внешние температурные колебания и многое другое. Благодаря системе оповещения клиенты могут получать информацию о грузе в режиме реального времени и на любых этапах транспортировки и таким образом оптимизировать всю цепочку доставки.

     


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