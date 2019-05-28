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Инновационное судно для ветроэнергетики
28.05.2019

Инновационное судно для ветроэнергетики

    • Ulstein показал ролик о своем новом самоподъемном heavy lift крановом судне для установки морских ветрогенераторов – J102.

    Судно оснащено краном грузоподъемностью до 2,5 тыс. тонн и может в рамках одного рейса осуществлять транспортировку и установку 4 ветрогенераторов мощностью по 15 мВт (или 8 турбин по 8 мВт).

    Ключевой особенностью модели является запатентованная Ulstein крестообразная форма основания, позволяющая снизить общий вес конструкции на 10-15% и оптимизировать подготовку к погрузке.

    Корпус судна выполнен в форме воздушного змея, что обеспечивает широкое расположение опор – а это, в свою очередь, позволяет более эффективно использовать палубное пространство и снижать опрокидывающий момент.

    При этом естественная балансировка судна позволяет ему не использовать балластные воды для выполнения подъемных операций.

    Работать судно может на глубине до 65 м.

    Основные технические характеристики:

    • Длина – 145 м,
    • Ширина – 88,4 м,
    • Свободное палубное пространство – 6,5 тыс. кв. м,
    • Грузоподъемность крана – 2,5 тыс. тонн на 39 м / 1,25 тыс. тонн на 65 м,
    • Высота крана – 160 м.

    По мнению разработчиков, Ulstein J102 – решение, «наиболее близкое к оптимальному и при этом экономичному». Новый проект входит в серию самоподъемных крановых судов X-JACK, включающую также судно меньшей грузоподъемности J101 для техобслуживания и замены ветрогенераторов и судно побольше, J103 – оно может транспортировать и устанавливать 6 ветрогенераторов и предназначено для самых масштабных и уделанных парков ветроэлектростанций.

    Видео: Ulstein


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