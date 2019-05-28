Инновационное судно для ветроэнергетики

Ulstein показал ролик о своем новом самоподъемном heavy lift крановом судне для установки морских ветрогенераторов – J102.

Судно оснащено краном грузоподъемностью до 2,5 тыс. тонн и может в рамках одного рейса осуществлять транспортировку и установку 4 ветрогенераторов мощностью по 15 мВт (или 8 турбин по 8 мВт).

Ключевой особенностью модели является запатентованная Ulstein крестообразная форма основания, позволяющая снизить общий вес конструкции на 10-15% и оптимизировать подготовку к погрузке.

Корпус судна выполнен в форме воздушного змея, что обеспечивает широкое расположение опор – а это, в свою очередь, позволяет более эффективно использовать палубное пространство и снижать опрокидывающий момент.

При этом естественная балансировка судна позволяет ему не использовать балластные воды для выполнения подъемных операций.

Работать судно может на глубине до 65 м.

Основные технические характеристики:

Длина – 145 м,

Ширина – 88,4 м,

Свободное палубное пространство – 6,5 тыс. кв. м,

Грузоподъемность крана – 2,5 тыс. тонн на 39 м / 1,25 тыс. тонн на 65 м,

Высота крана – 160 м.

По мнению разработчиков, Ulstein J102 – решение, «наиболее близкое к оптимальному и при этом экономичному». Новый проект входит в серию самоподъемных крановых судов X-JACK, включающую также судно меньшей грузоподъемности J101 для техобслуживания и замены ветрогенераторов и судно побольше, J103 – оно может транспортировать и устанавливать 6 ветрогенераторов и предназначено для самых масштабных и уделанных парков ветроэлектростанций.

Видео: Ulstein