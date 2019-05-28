Едет необычный экземпляр

25 мая в самом сердце Петербурга прошел парад ретро-транспорта. Как рассказали SeaNews в ООО «МАН Трак энд Бас Россия», выступившем одним из спонсоров праздника, в параде участвовали более 250 транспортных средств – автомобили, автобусы, мотоциклы, грузовики, трамваи из разных городов России и ближнего зарубежья.

Несмотря на пасмурную погоду и дождь люди пришли увидеть, а самое главное сфотографироваться на фоне раритетов. Стильные «Волги», глазастые «Москвичи», элегантные литовские и эстонские автобусы международных маршрутов, трудяги «МАЗы», прицепы «Квас» и «Молоко» советской эпохи, трамваи-конки и многие другие раритеты знакомят нас историей городского транспорта.

Мы предлагаем нашим читателям окунуться в атмосферу праздника и посмотреть фото, которые удалось сделать в общей массе желающих потрогать, посидеть за рулем, посигналить и поностальгировать.