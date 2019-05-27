Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2019

На прошлой неделе наблюдалось увеличение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также выросли ставки на Персидский залив и Средиземноморье. На американском направлении, напротив, ставки упали по сравнению с 20 неделей года.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 2,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 2%.

Ставки на порты западного побережья США снизились на 3,4%, снижение ставок на порты восточного побережья США составило 2,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 7,5%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию сократились на 1,8%, на порты Южной Америки – на 9,5%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии снизились на 0,9%, на восточные – на 1,7%. Ставки на Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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