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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2019
27.05.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2019

    • На прошлой неделе наблюдалось увеличение спотовых ставок на трейде Азия – Европа. Также выросли ставки на Персидский залив и Средиземноморье. На американском направлении, напротив, ставки упали по сравнению с 20 неделей года.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 2,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 2%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 3,4%, снижение ставок на порты восточного побережья США составило 2,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив увеличились на 7,5%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию сократились на 1,8%, на порты Южной Америки – на 9,5%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные порты Японии снизились на 0,9%, на восточные – на 1,7%. Ставки на Сингапур и на Южную Корею остались на прежнем уровне.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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