Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт и импорт ТНП
27.05.2019

Экспорт и импорт ТНП

    • По итогам 3 месяцев 2019 года в Россию было ввезено 19,2 млн пар кожаной обуви. Это на 2,1% больше, чем в январе-марте прошлого года. В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви, напротив, снизился на 5,8% — до 455,4 млн долларов. В марте этого года в Россию было ввезено 5,7 млн пар кожаной обуви – это на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года, но на 25% ниже уровня предыдущего месяца.

    За 1 квартал 2019 года импорт одежды снизился — ее ввезли на сумму 1,65 млрд долларов, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении снизился к уровню марта прошлого года на 2,4% и на 3,9% снизился относительно показателя предыдущего месяца – до 545,6 млн долларов.

    Хлопчатобумажных тканей за январь-март этого года было импортировано 73,1 млн квадратных метров — на 19,8% больше аналогичного периода 2018 года. При этом в стоимостном выражении импорт х/б тканей упал на 2,2%, составив 39,9 млн долларов. В марте импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 16,3% (-1,2% к февралю 2019 года), составив 23,8 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей  в феврале составил 12,5 млн долларов, что на 12,6% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию также снизилась на 10,7%.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 4,7% — до 22,3 млн квадратных метров. В то же время доходы от экспорта тканей снизились на 2,4% и составили 12,3 млн долларов. По итогам марта из России х/б тканей было вывезено 7,7 млн квадратных метров (+7,8% к марту 2018 года и -1,9% к февралю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт  российских х/б тканей вырос одинаково на 2,3% и к марту 2018 года и к февралю 2019 года, составив 4,4 млн долларов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.05.2019
    Грузы UCL Port
    Суммарный грузооборот стивидорного дивизиона UCL Port (входит в UCL Holding) составил в первом квартале 2019 года 9,9 млн […]
    2019UCLHГрузооборот
    0
    18.03.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2019
    На 12 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Стоимость мазута практически во всех исследуемых портах […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    26.04.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16, 2019
    На 16 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря остались […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    01.04.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    На прошлой неделе ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли. Снижение спотовых ставок наблюдалось на европейском и средиземноморском направление, […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    03.04.2019
    «БашВолготанкер» открыл навигацию
    1 апреля судоходная компания «БашВолготанкер» открыла навигацию 2019. Первым в рейс в этом году вышел из Ростова-на-Дону танкер […]
    2019БашВолготанкерНавигацияНефтепродукты
    0
    19.04.2019
    Грузооборот российских портов в марте 2019 вырос на 3,2%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в марте 2019 года вырос в сравнении […]
    2019ГрузооборотМартПОРТСТАТ
    0
    29.03.2019
    Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS
    О развитии несырьевого экспорта из Сибири в Китай
    FESCO Rail Cargo LogisticsКитайЭкспорт
    0
    26.02.2019
    «ТрансКонтейнер» тестирует новый маршрут
    В Китай через Махалино-Хуньчунь
    [:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]КитайЛесные грузыСибирь
    0
    28.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13 2019
    На азовском рынке ставки фрахта снова пошли вниз, с прошлой недели они потеряли $2. Количество свободного груза для […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    13.02.2019
    Новый сервис Chiquita
    Контейнерный
    АфрикаБананыЕвропаконтейнерный сервис
    0
    16.05.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам января-апреля этого года контейнерооборот порта Гонконг составил порядка 5,99 млн TEU. Это на 7,6% меньше показателя […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    17.05.2019
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2019 вырос на 5,1%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2019 года вырос в сравнении […]
    2019АпрельКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.05.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2019
    24.05.2019 Новый контейнерный поезд на Красноярск
    24.05.2019 Соглашение о контейнерных жд перевозках Япония – Россия – Европа
    24.05.2019 Роттердам запускает гипер-умный контейнер
    24.05.2019 A.P. Moller – Maersk закончил первый квартал с убытком
    24.05.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД