Экспорт и импорт ТНП

По итогам 3 месяцев 2019 года в Россию было ввезено 19,2 млн пар кожаной обуви. Это на 2,1% больше, чем в январе-марте прошлого года. В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви, напротив, снизился на 5,8% — до 455,4 млн долларов. В марте этого года в Россию было ввезено 5,7 млн пар кожаной обуви – это на 3,6% больше аналогичного периода прошлого года, но на 25% ниже уровня предыдущего месяца.

За 1 квартал 2019 года импорт одежды снизился — ее ввезли на сумму 1,65 млрд долларов, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении снизился к уровню марта прошлого года на 2,4% и на 3,9% снизился относительно показателя предыдущего месяца – до 545,6 млн долларов.

Хлопчатобумажных тканей за январь-март этого года было импортировано 73,1 млн квадратных метров — на 19,8% больше аналогичного периода 2018 года. При этом в стоимостном выражении импорт х/б тканей упал на 2,2%, составив 39,9 млн долларов. В марте импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года увеличился на 16,3% (-1,2% к февралю 2019 года), составив 23,8 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в феврале составил 12,5 млн долларов, что на 12,6% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию также снизилась на 10,7%.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 4,7% — до 22,3 млн квадратных метров. В то же время доходы от экспорта тканей снизились на 2,4% и составили 12,3 млн долларов. По итогам марта из России х/б тканей было вывезено 7,7 млн квадратных метров (+7,8% к марту 2018 года и -1,9% к февралю 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей вырос одинаково на 2,3% и к марту 2018 года и к февралю 2019 года, составив 4,4 млн долларов.