Teekay показал убыток

Teekay опубликовал неаудированные финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Консолидированная выручка корпорации выросла в сравнении с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 22,1% до 481,2 млн долларов, выручка от операций флота – в 4,6 раза до 84,2 млн долларов.

Скорректированный показатель EBITDA, по словам президента и CEO Teekay Кеннета Хвида, увеличился примерно на 70 млн долларов, или более чем на 40%. По информации группы, его размер составил 237 млн долларов.

Чистый убыток тоже вырос – в 6,2 раза до 61,5 млн долларов, чистый убыток, относимый на акционеров компании, – в 4,1 раза до 84,3 млн долларов.

Спотовые ставки на танкеры типоразмеров Suezmax и Aframax были в первом квартале 2019 года на самом высоком после 2016 года уровне.