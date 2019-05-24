Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«ТрансКонтейнер» тестирует новый маршрут
24.05.2019

Teekay показал убыток

    • Teekay опубликовал неаудированные финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Консолидированная выручка корпорации выросла в сравнении с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 22,1% до 481,2 млн долларов, выручка от операций флота – в 4,6 раза до 84,2 млн долларов.

    Скорректированный показатель EBITDA, по словам президента и CEO Teekay Кеннета Хвида, увеличился примерно на 70 млн долларов, или более чем на 40%. По информации группы, его размер составил 237 млн долларов.

    Чистый убыток тоже вырос – в 6,2 раза до 61,5 млн долларов, чистый убыток, относимый на акционеров компании, – в 4,1 раза до 84,3 млн долларов.

    Спотовые ставки на танкеры типоразмеров Suezmax и Aframax были в первом квартале 2019 года на самом высоком после 2016 года уровне.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.01.2019
    Финансы и TEU OOCL
    OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала неаудированные операционные показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. Суммарный объем перевозок […]
    [:ru]Контейнерные перевозки[:en]Container Shipping[:]2018OOCLФинансы
    0
    14.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 3 неделя 2019
    На 3 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    18.03.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2019
    На 12 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. Стоимость мазута практически во всех исследуемых портах […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    24.05.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 13 мая флот безработных контейнеровозов вырос как по вместимости, так и по количеству судов. По […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    09.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2019
    На 2 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане стоимость […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    15.04.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам первых 2 месяцев 2019 года экспортировала порядка 4,8 млн тонн пшеницы и меслина, что 19,4% […]
    2019Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    04.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 14 2019
    Рынок Азовского моря сохраняет тенденцию к снижению. С прошлой среды ставки фрахта потеряли еще доллар.  По данным судового […]
    Только для подписчиков
    Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮг
    0
    25.04.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17 2019
    На азовском рынке ставки фрахта на данный момент стабильны, но предстоящие майские праздники могут кардинально изменить ситуацию.  По […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    24.05.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 20
    На 20 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize пошли вниз. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    22.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 11
    На 11 неделе фрахтовые ставки на перевозку судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря сохранились […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    15.05.2019
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за апрель 2019 года – online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019АпрельМартФевраль
    0
    15.03.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    На 10 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.05.2019 О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.05.2019 Соглашение о контейнерных жд перевозках Япония – Россия – Европа
    24.05.2019 Роттердам запускает гипер-умный контейнер
    24.05.2019 A.P. Moller – Maersk закончил первый квартал с убытком
    24.05.2019 Безработные контейнеровозы
    23.05.2019 Zim сократил убыток
    22.05.2019 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД