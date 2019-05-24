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Железнодорожные контейнеры
24.05.2019

Соглашение о контейнерных жд перевозках Япония – Россия – Европа

    • 24 мая в Токио ОАО «РЖД», Министерство транспорта РФ, Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и Ассоциация транссибирских интермодальных операторов Японии заключили соглашение об организации контейнерных перевозок с использованием железнодорожного транспорта в сообщении Япония – Россия – Европа.

    По информации РЖД, документ подписали заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, первый заместитель министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) Ясухиро Синохара и президент Ассоциации транссибирских интермодальных операторов Японии (TSIOAJ) Масуда Кэндзиро.

    Целью меморандума является развитие безопасного, бесшовного, быстрого и удобного контейнерного сервиса и наращивания объемов перевозок контейнерных грузов с использованием Транссибирской магистрали в сообщении Япония – Россия – Европа.

    Стороны договорились совместно развивать необходимую транспортно-логистическую инфраструктуру, включая увеличение пропускной и провозной способностей Транссиба, портовых и сухопутных терминальных мощностей, обеспечение достаточного количества подвижного состава и контейнеров.

    ОАО «РЖД» и TSIOAJ также будут прикладывать усилия для налаживания регулярного прямого сообщения между портами Японии и Дальнего Востока России.

    Стороны будут стремиться к совершенствованию процессов перевозок, включая оптимизацию процедур оформления контейнерных грузов на стыках море – порт – железная дорога, в целях сокращения сроков доставки и обеспечения бесперебойного сервиса контейнерных перевозок в сообщении Япония – Россия – Европа.

    Для снижения себестоимости перевозок и установления конкурентоспособной стоимости сервиса контейнерных перевозок в сообщении Япония – Россия – Европа предполагается оптимальное формирование контейнерных поездов (с полной загрузкой) и привлечение обратного грузопотока.

    В целях сокращения времени доставки ОАО «РЖД» и TSIOAJ намерены работать над системой информационного обмена, включая электронный обмен данными и предварительное электронное информирование о грузах при пересечении границ для ускоренного таможенного оформления.

    Будет прорабатываться возможности создания интегрированной системы отслеживания контейнерных грузов на всем пути следования транзита, в том числе на российских железных дорогах, в портах России и портах Японии, а также возможности использования электронных средств защиты грузов с функцией мониторинга местонахождения.

    Напомним, накануне о запуске совместный транзитного сервиса для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибу объявили «РЖД Логистика» и Группа FESCO. 


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