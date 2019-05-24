Роттердам запускает гипер-умный контейнер

Сегодня из порта Роттердам будет отправлен «гипер-умный» Container 42. Как рассказали SeaNews в Администрации порта, контейнер, оснащенный самыми различными датчиками и коммуникационным оборудованием, а также солнечными панелями, в течение двух лет будет собирать информацию о всех условиях транспортировки на борту судов, по железной дороге и автотранспортом.

Речь идет о таких данных как вибрация, наклон, положение, уровень загрязнения воздуха, влажность и температура в той или иной местности, а также возможностях выработки элекроэнергии с помощью солнечных батарей.

Первую остановку Container 42 сделает в Мюнхене, где он будет представлен на выставке Transport Logistic 2019 в начале июня.

Участие в проекте Container 42 помимо Администрации порта Роттердам принимают IBM, Cisco, Esri, Axians, Intel, HyET Solar, Van Donge & de Roo, Awake.ai, Betta Batteries, Simwave, Advanced Mobility Services, Kalmar и Shipping Technology.

Данные, собранные Container 42, будут использоваться для создания «цифрового двойника» порта Роттердам, который формируется на базе технологии «Интернета вещей» на основании информации, поступающей с датчиков, установленных в различных точках порта, и который пользователям в режиме реального времени иметь информацию об инфраструктуре и экологии в порту.