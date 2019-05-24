Новый контейнерный поезд на Красноярск

Rail Cargo Logistics – RUS запустил новый контейнерный сервис с терминала Селятино в Московской области на станцию Красноярск. Первый состав был отправлен в конце апреля этого года.

С 10 мая отправки осуществляются на регулярной еженедельной основе по пятницам. 24 мая с терминала Селятино в Красноярск ушел четвертый поезд.

Как рассказали SeaNews в компании, основу грузопотока на этом направлении составляют оборудование и товары народного потребления. Далее эти контейнеры отправляются в Китай, оттуда загруженные отправляются назад в Россию – получается эффективный «закольцованный» маршрут.

Транзитное время составляет 5 суток. Сервис также предусматривает возможность доставки груза «от двери до двери» клиента.

Ранее, что в конце февраля 2019 года Rail Cargo Logistics – RUS открыл регулярный контейнерный сервис с терминала Селятино в Иркутск.