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Буксир Damen в Находке
24.05.2019

Буксир Damen в Находке

    • В Находкинский морской торговый порт доставили новый буксир производства Damen, сообщили SeaNews в порту. Судно приобретено в рамках программы модернизации производственных мощностей Находкинского МТП. Оно станет третьим в составе портового флота предприятия.

    Строительство буксира осуществлялось на верфи Damen в Китае под надзором Российского морского регистра судоходства. После прохождения ходовых испытаний новый буксир покрасили в корпоративные цвета Находкинского МТП и дали имя «Пётр».

    Судно мощностью 2600 Квт создано по специально разработанному проекту с учетом российских погодных особенностей. Особый упор разработчики Damen сделали на экологичность и экономичность модели. Помимо высоких ходовых и манёвренных характеристик, судно оснащено всем необходимым для комфортного пребывания в нем экипажа, который составит 13 человек.

    Помимо нового «Петра», на сегодняшний день в состав портофлота Находкинского МТП входит 2 буксира – азимутальный буксир «Ермак» мощностью 2100 Квт и буксир «Ослябя» мощностью 882 Квт.


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