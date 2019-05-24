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«Амбал» вернулся на линию
24.05.2019

«Амбал» вернулся на линию

    • 24 мая железнодорожный паром «Амбал» компании «Оборонлогистика» вышел на линию Усть-Луга – Балтийск после планового ремонта на Канонерском судоремонтном заводе. Как сообщили SeaNews в «Оборонлогистике», в настоящее время судно готовится к погрузке в Усть-Луге и продолжит работу в интересах военного ведомства и коммерческих клиентов.

    Железнодорожный паром «Амбал» имеет неограниченный район плавания и приспособлен для транспортировки железнодорожных составов российского стандарта и колесной техники накатным способом, 20- и 40-футовых ролл-трейлеров. Железнодорожные составы размещаются на трех грузовых палубах судна, каждая из которых оборудована пятью путями.

    «Амбал» вмещает 112 железнодорожных вагонов. Погрузка парома осуществляется на среднюю палубу через кормовые ворота. Подъем и опускание железнодорожных вагонов и других накатных грузов со средней палубы на верхнюю и нижнюю палубы производится двухъярусным лифтом. Паром может перевозить опасные грузы и крупные топливные железнодорожные цистерны калибра №66.

    Средняя масса грузовой партии составляет 8000 тонн. Примерное время в пути между Усть-Лугой и Балтийском составляет 38 часов. В месяц «Амбал» совершает порядка 6-7 кругорейсов.


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