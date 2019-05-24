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A.P. Moller - Maersk закончил первый квартал с убытком
24.05.2019

A.P. Moller – Maersk закончил первый квартал с убытком

    • A.P. Moller – Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка группы увеличилась на 2,5% до 9,5 млрд долларов, показатель EBITDA вырос почти в 1,9 раза до 1,2 млрд долларов.

    Операционная прибыль составила 230 млн долларов против операционного убытка 3 млн долларов за первый квартал 2018 года, прибыль до налогообложения – 2 млн долларов против убытка 123 млн долларов годом ранее.

    Чистый убыток по итогам первого квартала 2019 года составил 656 млн долларов против чистой прибыли 2,7 млрд долларов за первый квартал 2018.

    В сегменте Ocean выручка увеличилась на 1,8% до 6,9 млрд долларов, операционные расходы сократились на 2,8% до 5,97 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 42,2% до 927 млн долларов.

    Все это происходило на фоне сокращения перевозок на 2,2% до 6,3 млн TEU, роста среднего размера фрахтовой ставки на 3,9% до 1903 долларов за груженый 40-футовый контейнер, снижения расходов на перевозку одного 40-футового контейнера на 0,4%, роста цен на бункер на 9,2% и сокращения потребления бункера на 12,5%.

    Вместимость флота снизилась на 4,3% до 4,05 млн TEU, при этом Maersk увеличил число собственных судов на 7 единиц и сократил число зафрахтованных контейнеровозов на 70.

    В сегменте Logistics & Services выручка сократилась незначительно на 0,5% до 1,45 млрд долларов, показатель EBITDA вырос на 13,3% до 51 млн долларов.

    В сегменте Terminals & Towage выручка увеличилась на 8,8% до 991 млн долларов, EBITDA – на 9,4% до 724 млн долларов.

    В сегменте Manufacturing & Others выручка снизилась на 17% до 558 млн долларов, EBITDA – в 2,3 раза до 21 млн долларов.


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