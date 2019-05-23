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Zim сократил убыток
23.05.2019

Zim сократил убыток

    • Zim обнародовал основные финансовые и операционные показатели за первый квартал 2019 года.

    Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок составил 668 тыс. TEU, на 4,3% меньше, чем за первый квартал 2018 года. Средняя величина фрахтовой ставки была 1019 доллара за TEU, на 8,6% выше, чем годом ранее.

    В результате выручка увеличилась на 6% до 796,2 млн долларов, показатель EBITDA – в три раза до 68 млн долларов. Операционная прибыль составила 18,6 млн долларов против операционного убытка 5,2 млн долларов в первом квартале прошлого года.

    Чистый убыток сократился по сравнению с показателем первого квартала 2018 года в 1,4 раза и составил 24,3 млн долларов.

    Фото: Shipspotting.com


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