Zim сократил убыток

Zim обнародовал основные финансовые и операционные показатели за первый квартал 2019 года.

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок составил 668 тыс. TEU, на 4,3% меньше, чем за первый квартал 2018 года. Средняя величина фрахтовой ставки была 1019 доллара за TEU, на 8,6% выше, чем годом ранее.

В результате выручка увеличилась на 6% до 796,2 млн долларов, показатель EBITDA – в три раза до 68 млн долларов. Операционная прибыль составила 18,6 млн долларов против операционного убытка 5,2 млн долларов в первом квартале прошлого года.

Чистый убыток сократился по сравнению с показателем первого квартала 2018 года в 1,4 раза и составил 24,3 млн долларов.

Фото: Shipspotting.com