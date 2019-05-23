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О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах
23.05.2019

О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах

    • Правительство РФ определило размер и порядок взимания инвестиционного портового сбора. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правовой информации.

    Согласно документу, инвестиционный портовый сбор взимается исключительно в целях строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к объектам федеральной собственности. Размер сбора определяется в российских рублях и за единицу валовой вместимости судна. Требуемый размер сбора утверждается на каждый год долгосрочного периода регулирования актом министерства транспорта РФ, согласованным с Федеральной антимонопольной службой.

    Сбор уплачивается российскими и иностранным судовладельцами со следующих категорий судов:

    • с судов в заграничном плавании, используемые для грузовых перевозок, в том числе на морской линии, за исключением паромов;
    • с паромов и пассажирских судов в заграничном плавании, в том числе используемые на морских линиях;
    • с судов рыбопромыслового флота, прибывающих на территорию РФ из иностранного порта или убывающих в иностранных порт с территории РФ.

    На ежеквартальной основе субъект предоставляет в Минтранс отчеты о расходовании средств с обособленного банковского счета.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 616-р от 18.05.2019


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