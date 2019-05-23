О порядке и правилах взимания инвестсбора в портах

Правительство РФ определило размер и порядок взимания инвестиционного портового сбора. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно документу, инвестиционный портовый сбор взимается исключительно в целях строительства и реконструкции объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к объектам федеральной собственности. Размер сбора определяется в российских рублях и за единицу валовой вместимости судна. Требуемый размер сбора утверждается на каждый год долгосрочного периода регулирования актом министерства транспорта РФ, согласованным с Федеральной антимонопольной службой.

Сбор уплачивается российскими и иностранным судовладельцами со следующих категорий судов:

с судов в заграничном плавании, используемые для грузовых перевозок, в том числе на морской линии, за исключением паромов;

с паромов и пассажирских судов в заграничном плавании, в том числе используемые на морских линиях;

с судов рыбопромыслового флота, прибывающих на территорию РФ из иностранного порта или убывающих в иностранных порт с территории РФ.

На ежеквартальной основе субъект предоставляет в Минтранс отчеты о расходовании средств с обособленного банковского счета.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№ 616-р от 18.05.2019