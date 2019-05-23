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«Новатэк» идет во Вьетнам
23.05.2019

«Новатэк» идет во Вьетнам

    • В рамках встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Вьетнамf Нгуен Суан Фука ПАО «Новатэк» и Народный комитет провинции Ниньтхуан подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию интегрированного проекта электрогенерации с использованием сжиженного природного газа во Вьетнаме.

    «Темпы роста экономики Вьетнама определяют дополнительный спрос на электроэнергию, который может быть обеспечен наиболее эффективным способом за счет развития газовой генерации, что открывает нам большие перспективы для роста поставок СПГ по конкурентной цене на рынок Вьетнама, – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. – Поддержка провинцией Ниньтхуан данного проекта будет способствовать его успешной реализации».

    По информации «Новатэка», проект будет реализовываться совместно с Siemens Aktiengesellschaft, Total Gas & Power Business Services S.A.S и Vietnam A&A Technology Investment Co. Ltd. Он предусматривает поставку СПГ во Вьетнам, использование существующей и развитие новой инфраструктуры, включая строительство регазацификационного терминала СПГ и строительство новых газовых электростанций.

    Напомним, что шаг к рынку Вьетнама «Новатэк» сделала в конце 2017 года, подписав меморандум о взаимопонимании с Total Gas & Power Business Services S.A.S и Siemens Aktiengesellschaft. Документ закреплял намерения компаний развивать сотрудничество в области поставок сжиженного природного газа и развития соответствующей инфраструктуры для вновь создаваемых мощностей по выработке электроэнергии для рынка Вьетнама.

    А осенью прошлого года Россия и Вьетнам договорились о поддержке планов «Новатэка» по строительству объектов в республике. Соглашение касалось строительства нового терминала по приему сжиженного природного газа, а также газовой электростанции в провинции Ниньтхуан.

    Отметим, что в стратегии по освоению новых рынков за рубежом, в частности, во Вьетнаме, имеют многие компании. Так, дочерняя компания «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Singapore работает над осуществлением энергетических проектов в республике.


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