Экспорт цветных металлов

Объем российского экспорта необработанного алюминия за январь-март этого года составил 909,2 тыс. тонн – это на 2,4% меньше аналогичного периода прошлого года. Доходы от экспорта алюминия, по данным ФТС России, снизились на 10,7% – до порядка 1,6 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за период с января по март текущего года отгрузили 196,1 тыс. тонн. По сравнению с первым кварталом прошлого года их экспорт увеличился на 11,5%. В денежном выражении экспорт меди, напротив, сократился – на 1% до 1,2 млрд долларов.

Необработанного никеля по итогам 3 месяцев 2019 года было вывезено на 7,4% меньше, чем за тот же период 2018 года, его объем составил 31,2 тыс. тонн. Доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде уменьшились на 14,8% до 378,5 млн долларов.

В марте необработанного алюминия было вывезено 275,2 тыс. тонн – минус 12,9% к показателю марта 2018 года и минус 31,8% к уровню февраля 2019 года. Доходы от экспорта алюминия выросли относительно уровня марта прошлого года на 22,8%, но снизились на 35,4% относительно показателя предыдущего месяца – до 778,5 млн долларов.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов по итогам марта составил 64,3 тыс. тонн (+27,8% к марту 2018 и -26,6% к февралю 2019). В стоимостном выражении их экспорт вырос к марту 2018 года на 17,7%, но упал на 25,4% к февралю 2019 года – до 399,1 млн долларов.

Объем вывезенного необработанного никеля по итогам отчетного месяца составил 4,9 тыс. тонн(-67,3% к марту 2018 и -66,4% к февралю 2019). В денежном выражении их экспорт также снизился по сравнению с мартом прошлого года – на 67,7% (-63,7% к февралю 2019) до 64,2 млн долларов.

По данным Лондонской биржи металлов, в марте 2019 года средняя стоимость алюминия составила 1,872 тыс. долларов за тонну (-9,8% к марту 2018 и +0,7% к февралю 2019), меди – 6,451 тыс. долларов за тонну (-5,1% к марту 2018 и +2,8% к февралю 2019), никеля – 13,063 тыс. долларов за тонну (-2,5% к марту 2018 и +3,3% к февралю 2019).