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Экспорт черных металлов
23.05.2019

Экспорт черных металлов

    • Объем российского экспорта черных металлов по итогам первых трех месяцев этого года составил 10,9 млн тонн – на 1,2% меньше аналогичного периода 2018 года. По данным ФТС, доходы от их экспорта также упали на 9,3%, до 4,9 млрд долларов.

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 4,1 млн тонн, на 3,2% больше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт снизился на 10,6% — до порядка 1,7 млрд долларов.

    В марте этого года экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали составил 1,4 млн тонн – на 10,7% меньше показателя марта 2018 года и на 4,9% больше итога февраля 2019 года. Доходы от их экспорта снизились относительно марта прошлого года на 21,8%, но выросли относительно февраля этого года на 8,1% (до 610,8 млн долларов).

    Плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-марте 2019 года отгрузили на 8,7% меньше, чем годом ранее, их объем составил 1,7 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката также снизился на 15,6% до 970,7 млн долларов.

    По итогам марта объем вывезенного плоского проката из железа и нелегированной стали составил 529 тыс. тонн (-16,8% к марту 2018 и -4,6% к февралю 2019). Доходы снизились и к марту 2018 года (-21,8%), и к февралю 2019 года (-0,8%) до 304,6 млн долларов.

    Объемы экспортируемого чугуна сократились по итогам 3 месяцев текущего года на 17,4% до 1,2 млн тонн. Доходы от экспорта чугуна также упали — на 15,6% до порядка 433,8 млн долларов.

    В марте экспорт чугуна составил 555,5 тыс. тонн. Это на 33,3% ниже уровня марта прошлого года, но на 19,3% больше показателя февраля этого года. В стоимостном выражении экспорт чугуна составил 192,1 млн долларов (-30,9% к марту 2018 и +15,9% к февралю 2019).

    Ферросплавов за 3 месяца было вывезено 211,5 тыс. тонн (+26,1%) на сумму 342,3 млн долларов (+19,7%).

    В отчетном месяце объемы экспортированных ферросплавов выросли к марту 2018 года на 39,6%, но к февралю 2019 года снизились – на 12,2% до 63,8 тыс. тонн. Доходы от их экспорта увеличились к марту 2018 года на 12,1%, но к февралю 2019 года сократились – на 9,2% до 102,8 млн долларов.


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