Сделка по DCT Gdańsk закрыта

PSA International Ptd Ltd (PSA), Польский фонд развития (PFR) и IFM Global Infrastructure Fund (GIF) закрыли сделку по совместному приобретению самого большого контейнерного терминала в Польше – DCT dańsk после согласования с соответствующими антимонопольными службами.

Как отмечается в официальном заявлении PSA, DCT Gdańsk – единственный терминал на Балтике, способный принимать контейнеровозы вместимостью до 23 тыс. TEU. Объем перевалки в 2018 году достиг 1,9 млн TEU.

Длина причальной стенки DCT Gdańsk составляет свыше 1 300 м, максимальная глубина – 17 м. В настоящее время на терминале проходят работы по его расширению, которое планируется закончить в 2019-2020 годах.