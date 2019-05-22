Розовый контейнерный терминал

Ocean Network Express (ONE) и PSA Singapore (PSA) официально запустили работу терминала Magenta Singapore Terminal в Сингапуре. Терминал с четырьмя причалами будет обрабатывать мегаконтейнеровозы. Его пропускная способность составит 4 млн TEU в год.

Терминал получил свое название Magenta (розовый) по фирменному цвету ONE. Первым судном, пришвартовавшимся к причалу нового терминала, стал контейнеровоз «ONE Stork» вместимостью 14 тыс. TEU.

Magenta Singapore Terminal является совместным предприятием ONE и PSA.