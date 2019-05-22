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Розовый контейнерный терминал
22.05.2019

Розовый контейнерный терминал

    • Ocean Network Express (ONE) и PSA Singapore (PSA) официально запустили работу терминала Magenta Singapore Terminal в Сингапуре. Терминал с четырьмя причалами будет обрабатывать мегаконтейнеровозы. Его пропускная способность составит 4 млн TEU в год.

    Терминал получил свое название Magenta (розовый) по фирменному цвету ONE. Первым судном, пришвартовавшимся к причалу нового терминала, стал контейнеровоз «ONE Stork» вместимостью 14 тыс. TEU.

    Magenta Singapore Terminal является совместным предприятием ONE и PSA.

     


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