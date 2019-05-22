Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
“K” Line сокращает зарплаты руководства
22.05.2019

“K” Line сокращает зарплаты руководства

    • “K” Line сократит размер вознаграждения топ-менеджерам на 10%.

    «Начиная с апреля, мы решили сократить размер вознаграждения топ-менеджмента на 10% по сравнению с 2018 годом сроком на 6 месяцев, – говорится в официальном заявлении компании. – Такие меры необходимы для восстановления эффективности нашего бизнеса».

    Под руководством нового CEO в “K” Line рассчитывают улучшить финансовые показатели. 2018 финансовый год компания закрыла с убытком 99 млн долларов.

    В марте “K” Line объявила о серии «фундаментальных структурных реформ» в попытках выйти в прибыль. Речь, в частности, шла о рационализации маршрутной сети автомобилевозов.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2019
    100 лет “K” Line
    5 апреля “K” Line отметила свое 100-летие. Обращаясь к сотрудникам и коллегам, президент и CEO компании Юкикадзу Мёчин […]
    K LineВидеоИстория
    0
    15.03.2019
    Т.Хюльделунд войдет в Совет директоров Global Ports
    APM Terminals меняет своего представителя в Совете директоров
    APM TerminalsGlobal PortsMaerskНазначения
    0
    03.04.2019
    FESCO о служебном расследовании
    В отношении директора Владивостокского филиала группы
    FESCO КадрыРасследованиеТоп-менеджмент
    0
    03.04.2019
    Отставка в Maersk
    И назначение – в связи с реорганизацией
    MaerskНазначенияОтставкиТоп-менеджмент
    0
    21.02.2019
    Уходит CEO HMM
    Президент и CEO Hyundai Merchant Marine Чанг-Кеун Ю уходит со своего поста, сообщает Splash 24/7. Предполагается, что он […]
    Hyundai Merchant MarineКонтейнерная линияОтставкиТоп-менеджмент
    0
    17.04.2019
    Смена рулевого в «Волжском пароходстве»
    А.Шишкин пошел на повышение
    UCLHВолжское пароходствоНазначенияТоп-менеджмент
    0
    14.05.2019
    Global Ports объединяет менеджмент ПКТ и ПЛП
    Global Ports Investments сообщил об объединении управленческих команд «Петролеспорта» и «Первого контейнерного терминала». Решение, пояснили в группе, принято […]
    Global PortsНазначенияПервый контейнерный терминалПетролеспорт
    0
    29.01.2019
    Назначение в CMA CGM
    Назначена исполнительный вице-президент по активам
    CMA CGMЖенщина на бортуНазначенияТоп-менеджмент
    0
    26.04.2019
    NYK меняет рулевого
    Компания закрыла год с убытком, но рассчитывает на прибыль по итогам 2019
    NYKНазначенияТоп-менеджментФинансы
    0
    26.02.2019
    “K” Line запускает дроны
    Для осмотра судов
    K LineБеспилотникТехнологии
    0
    07.02.2019
    РЖД индексируют зарплаты
    С 1 марта в соответствии с коллективным договором заработная плата работников ОАО «РЖД» будет проиндексирована на 2,9%. Об […]
    ЗарплатаИндексацияРЖД
    0
    27.02.2019
    Новый балкер «K» Line
    Новый балкер «K» Line «K» Line принял в эксплуатацию балкер «Cape Sapphire» дедвейтом 200 тыс. тонн. Длина судна […]
    K LineБалкерНовостройЯпония
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.05.2019 Лидеры Финляндии
    22.05.2019 Контейнероборот Таиланда
    21.05.2019 Гамбург увеличил контейнерооборот
    21.05.2019 Контейнерооборот лидеров
    21.05.2019 DP World снижает оборот
    20.05.2019 Новый сервис Maersk
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД