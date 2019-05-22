“K” Line сокращает зарплаты руководства

“K” Line сократит размер вознаграждения топ-менеджерам на 10%.

«Начиная с апреля, мы решили сократить размер вознаграждения топ-менеджмента на 10% по сравнению с 2018 годом сроком на 6 месяцев, – говорится в официальном заявлении компании. – Такие меры необходимы для восстановления эффективности нашего бизнеса».

Под руководством нового CEO в “K” Line рассчитывают улучшить финансовые показатели. 2018 финансовый год компания закрыла с убытком 99 млн долларов.

В марте “K” Line объявила о серии «фундаментальных структурных реформ» в попытках выйти в прибыль. Речь, в частности, шла о рационализации маршрутной сети автомобилевозов.