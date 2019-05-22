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Экспорт и импорт подакцизных грузов
22.05.2019

Экспорт и импорт подакцизных грузов

    • Объем экспорта водки из России по итогам первого квартала 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%, составив 428,6 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В деньгах экспорт водки также увеличился — на 17,3% до 30,5 млн долларов.

    В марте из РФ было вывезено 154,4 тыс. декалитров – на 0,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 2,8% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорта российской водки сохранились на уровне марта прошлого года и составили 10,8 млн долларов. По сравнению с предыдущим месяцем доходы снизились на 0,9%.

    Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС России, за отчетный период было ввезено на сумму 574,1 млн долларов — на 9,9% больше, чем годом ранее. В то же время, импорт сигарет и сигар в денежном выражении существенно снизился – на 40,1%, составив 13,6 млн долларов.

    В марте в стоимостном выражении импорт алкогольных и безалкогольных напитков вырос и к аналогичному месяцу 2018 года на 8,2%, а к предыдущему месяцу снизился – на 0,3%, до 208,7 млн долларов. Импорт сигарет и сигар снизился к уровню марта прошлого года на 56,3% и на 2% к уровню февраля 2019 года – до 4,9 млн долларов.


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