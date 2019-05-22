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Импорт и экспорт какао и продуктов из него
22.05.2019

Импорт и экспорт какао и продуктов из него

    • По данным Федеральной таможенной службы, в первом квартале 2019 года поставки какао и продуктов из него в Россию выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 71,4 тыс. тонн. В денежном выражении рост составил 3,9% до 274 млн долларов.

    Из России в первом квартале 2019 года было вывезено 54,5 тыс. тонн какао и продуктов из него, что выше аналогичного показателя прошлого года на 15,7%, на сумму 140,5 млн долларов (+1,2%).

    Импорт

    В первом квартале этого года импорт шоколада и продуктов, содержащих какао, вырос на 19,9% в физическом выражении – до 30,1 тыс. тонн и на 14,2% в денежном – до 137,7млн долларов.

    Какао-масла было ввезено 7,7 тыс. тонн, что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт снизился не столь значительно – на 1,9% до 46,4 млн долларов.

    Кроме того, снизился ввоз в Россию какао-бобов (на 8,8% до 11,4 тыс. тонн в физическом выражении и на 9,4% до 29,8 млн долларов в денежном) и какао-пасты (на 10,2% до 10,6 тыс. тонн в физическом выражении и на 4,3% до 37,7 млн долларов в денежном).

    Поставки какао-порошка без добавок выросли на 2,7% в физическом выражении и составили 11,6 тыс. тонн, в денежном выражении произошло снижение на 5,1% до 22,4 млн долларов – судя по всему, какао-порошок подешевел.

    Шоколад и продукты, содержащие какао

    В первом квартале 2019 года 42,2% в физическом выражении и 50,3% в денежном от общего импорта какао и продуктов из него приходится на шоколад и продукты, содержащие какао. БОльшая часть продукции поступает в Россию из европейских стран, лидером среди которых является Германия. По итогам отчетного периода оттуда было ввезено 10 тыс. тонн (+49,3%) шоколада и продуктов, содержащих какао. В денежном выражении это составило 51 млн долларов (+37,1%).

    Также выросли поставки шоколада и продуктов, содержащих какао, из Италии и Польши. В первом квартале 2019 года из Италии было импортировано 2,6 тыс. тонн продукции (+30%) на сумму 12,8 млн долларов (+15,3%). Польша экспортировала в Россию 2,4 тыс. тонн (+26,3%) шоколада и продуктов, содержащих какао, на сумму 14,5 млн долларов (+13,3%).

    До 4,6 тыс. тонн (-16,4%) и 11,2 млн долларов (-21,7%) снизились поставки шоколада и продуктов, содержащие какао, из Беларуси.

    Какао-бобы

    Основной страной-поставщиком какао-бобов в Россию является Кот-д’Ивуар – крупнейший, к слову сказать, экспортер какао-бобов в мире. В первом квартале 2019 года оттуда в Россию было ввезено 8,7 тыс. тонн (+2,4%) какао-бобов на сумму 22,5 млн долларов (+2,3%).

    Из Эквадора было импортировано 0,9 тыс. тонн какао-бобов, на 35,7% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт из Эквадора также снизился – на 50% и составил 2,5 млн долларов.

    Гана поставила в Россию 0,9 тыс. тонн (-30,8%) какао-бобов на сумму 2,3 млн долларов (-28,1%).

    Также сократился импорт из Нигерии – в первом квартале этого года он составил 0,7 тыс. тонн (-41,7%) или 1,8 млн долларов (-30,8%).

    Какао-порошок без добавок

    Около четверти всего какао-порошка поставляется в Россию из Малайзии. По итогам первого квартала 2019 года импорт из этой страны составил 3 тыс. тонн (+15,4%) в физическом выражении и 5,4 млн долларов (+12,5%) в денежном.

    Поставки из Германии, напротив, снизились до 2 тыс. тонн (-25,9%) и 4,2 млн долларов (-27,6%).

    Испания увеличила экспорт в Россию в физическом выражении (+13,3% до 1,7 тыс. тонн), а в денежном – сократила (-3,3% до 2,9 млн долларов)

    Какао-паста

    Основная страна-экспортер какао-пасты в Россию – Гана. На ее долю приходится более 40% всех поставок. По итогам первого квартала 2019 года из нее было ввезено 4,6 тыс. тонн (-9,8%) на сумму 15,4 млн долларов (-1,9%).

    Из Кот-д’Ивуара в Россию было поставлено 2,6 тыс. тонн какао-пасты, на 29,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт составил 9,3 млн долларов (-21,8%).

    Импорт с Украины составил 2,5 тыс. тонн (-8,7%), в денежном выражении он остался на уровне аналогичного периода прошлого года – 8,7 млн долларов.

    Какао-масло, какао-жир

    Почти половина поставок какао-масла и какао-жира в Россию осуществляется из Индонезии и Малайзии. По итогам первого 2019 года из Индонезии было импортировано1,9 тыс. тонн (-26,9%) какао-масла на сумму 11,3 млн долларов (-25,2%). Поставки из Малайзии составили 1,9 тыс. тонн (-17,4%) и 10,7 млн долларов (-10,8%).

    Экспорт

    Более 95% экспорта какао и продуктов из него приходится на шоколад и продукты, содержащие какао. В первом квартале 2019 года отправки шоколада и продуктов, содержащих какао, составили 52,5 тыс. тонн, на 13,4% меньше по сравнению первым кварталом прошлого года. В денежном экспорт остался на уровне прошлого года (-0,1%) – 136,7 млн долларов.

    Основными странами, куда Россия экспортирует шоколад и продукты, содержащие какао, были Казахстан и Китай. При этом экспорт в Казахстан в физическом выражении увеличился на 23,9% до 10,9 тыс. тонн, а в денежном выражении – только на 2,5%до 24,7 млн долларов. Отгрузки в Китай в физическом выражении выросли на 18,8% и составили 7,6 тыс. тонн, в денежном – на 12,1% до 19,4 млн долларов.


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