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43 года безупречной службы
22.05.2019

43 года безупречной службы

    • В 2022 году будет прекращена добыча на буровой платформу «Statfjord A» на месторождении Статфьорд в Северном море. К этому времени срок ее службы составит 43 года.

    В преддверии завершения операций Equinor поделился историческими кадрами установки платформы, некоторыми фактами и цифрами, а также рассказал о будущей судьбе буровой.

    Строительство «Statfjord A» началось в 1974 году, в 1977 году ее повели для установки на место, первая нефть была получена в 1979 году. Всего с начала операций было добыто более 5 млрд баррелей нефти и газа.

    Контракт на подготовительные и инженерные работы, демонтаж и утилизацию верхнего строения платформы, которое весит 48 тыс. тонн, подписан с Excalibur Marine Contractors (входит в группу Allseas). Субподрядчиком по береговым работам по демонтажу и утилизации выступает Kvaerner AS.

    Другие буровые, занятые на месторождении Статфьорд, – «Statfjord B» (установлена в 1982 году) и «Statfjord C» (с 1985 года), – продолжат работу по крайней мере до 2025 года.

    Видео: Equinor


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