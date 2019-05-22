43 года безупречной службы

В 2022 году будет прекращена добыча на буровой платформу «Statfjord A» на месторождении Статфьорд в Северном море. К этому времени срок ее службы составит 43 года.

В преддверии завершения операций Equinor поделился историческими кадрами установки платформы, некоторыми фактами и цифрами, а также рассказал о будущей судьбе буровой.

Строительство «Statfjord A» началось в 1974 году, в 1977 году ее повели для установки на место, первая нефть была получена в 1979 году. Всего с начала операций было добыто более 5 млрд баррелей нефти и газа.

Контракт на подготовительные и инженерные работы, демонтаж и утилизацию верхнего строения платформы, которое весит 48 тыс. тонн, подписан с Excalibur Marine Contractors (входит в группу Allseas). Субподрядчиком по береговым работам по демонтажу и утилизации выступает Kvaerner AS.

Другие буровые, занятые на месторождении Статфьорд, – «Statfjord B» (установлена в 1982 году) и «Statfjord C» (с 1985 года), – продолжат работу по крайней мере до 2025 года.

Видео: Equinor