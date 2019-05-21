Офис FESCO переедет?

Головной офис транспортной группы FESCO предлагают перевести из Москвы (где он сейчас находится) во Владивосток.

Как сообщается на официальной странице ВМТП в одной из соцсетей, это было предложение одного из акционеров, и его поддержали сотрудники порта: «19 мая на территории 9 причала ВМТП стихийно собралось более 400 человек. Темой встречи стало пожелание одного из акционеров перенести головной офис компании из Москвы (где он сейчас находятся) во Владивосток, где исторически располагалось Дальневосточное морское пароходство. Участники мероприятия единогласно выступили за возвращение головного офиса Транспортной группы FESCO во Владивосток и призвали руководство Группы прислушаться к их мнению. Собравшиеся подготовили обращение в адрес региональных властей Приморского края и полпреда Президента РФ в ДВФО, под которым подписалось 437 работников ВМТП и ДВМП».