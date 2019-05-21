Контейнерооборот лидеров

По итогам 4 месяцев 2019 года контейнерооборот Шанхая составил 14,03 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 5,8% больше контейнеров, чем в январе-апреле 2018 года.

Сингапур за отчетный период 2019 года обработал 11,89 млн TEU – плюс 0,9% к аналогичному показателю 2018 года.

В апреле этого года Шанхай перевалил 3,61 млн TEU – на 5,2% меньше, чем за предыдущий месяц, но на 2,3% больше, чем в апреле 2018 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 2,99 млн TEU (минус 5,4% к марту 2019 и плюс 2,4% к апрелю 2018 года).

Отметим, что на прошлой неделе был официально открыт совместный терминал PSA Singapore и Ocean Network Express (ONE). Контейнерный терминал принял контейнеровоз «ONE Stork» вместимостью 14 тыс. TEU – первое судно-новострой для ONE было построено на японской верфи Kure Shipyard, принадлежащей корпорации Japan Marine United.

Фото: PSA Singapore