Гамбург увеличил контейнерооборот

Грузооборот порта Гамбург увеличился по итогам первого квартала 2019 года на 6% и составил 34,6 млн тонн, сообщили SeaNews в порту.

В том числе перевалка генеральных грузов выросла на 5,4% до 23,9 млн тонн, оборот массовых грузов – на 7,5% до 10,7 млн тонн.

Контейнерооборот составил 2,3 млн TEU – на 6,4% больше, чем годом ранее. При этом почти в 4 раза, до 121 тыс. TEU, вырос грузопоток на/из США, в результате Штаты вышли на второе после Китая место по объему контейнерооборота через Гамбург.

Как отмечают в порту, приход в Гамбург четырех новых сервисов The Alliance на порты США, Канады и Мексики стал главным драйвером роста контейнерооборота. Теперь через Гамбург работает 12 прямых сервисов на США, Мексику и Канаду – а всего Гамбург входит в ротацию более 100 сервисов, соединяющих его более чем с 1000 портов в разных частях света.

Фидерный контейнеропоток увеличился на 3,8% и составил 865 тыс. TEU.

По итогам всего 2019 года в Гамбурге рассчитывают на рост контейнеооборота в диапазоне 3-4%. Перевалка массовых грузов, как ожидается, должна остаться на уровне прошлого года.