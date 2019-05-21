Еще один контейнеровоз Hamburg Süd

В порту Антверпен прошла церемония имянаречения контейнеровоза Hamburg Süd. Судно получило название «Polar Ecuador».

Новострой входит в серию из четырех однотипных судов класса Polar, которые построенных для Hamburg Süd на китайской верфи Jiangsu New Yangzi Shipbuilding. Длина контейнеровоза составляет 230 м, ширина – 37,3 м, вместимость – 3,8 тыс. TEU. Судно оборудовано 1 тыс. рефрозеток.

«Polar Ecuador» будет задействован на сервисе Hamburg Süd EMCS на трейде Северная Европа – Мексика/Карибское море, который соединяет Антверпен и порты Ирландии, Великобритании и Германии с портами Мексики и Карибского моря.