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Еще один контейнеровоз Hamburg Süd
21.05.2019

Еще один контейнеровоз Hamburg Süd

    • В порту Антверпен прошла церемония имянаречения контейнеровоза Hamburg Süd. Судно получило название «Polar Ecuador».

    Новострой входит в серию из четырех однотипных судов класса Polar, которые построенных для Hamburg Süd на китайской верфи Jiangsu New Yangzi Shipbuilding. Длина контейнеровоза составляет 230 м, ширина – 37,3 м, вместимость – 3,8 тыс. TEU. Судно оборудовано 1 тыс. рефрозеток.

    «Polar Ecuador» будет задействован на сервисе Hamburg Süd EMCS на трейде Северная Европа – Мексика/Карибское море, который соединяет Антверпен и порты Ирландии, Великобритании и Германии с портами Мексики и Карибского моря.


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