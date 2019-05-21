Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Zim будет работать вместе с 2M
21.05.2019

DP World снижает оборот

    • DP World опубликовал операционные показатели за первый квартал 2019 года. Терминалы группы суммарно обработали 17,5 млн TEU, на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

    Единственным регионом, показавшим положительную динамику, стал АТР и Индийский субконтинент – там было обработано 8,3 млн TEU, на 3,5% больше, чем годом ранее.

    В регионе Ближний Восток, Европа и Африка перевалка контейнеров сократилась на 4,1% до 7,1 млн TEU.

    В регионе Австралия, Северная и Южная Америка контейнрооборот снизился на 3,7% до 2,1 млн TEU.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.04.2019
    Лидеры Финляндии
    По итогам первого квартала 2019 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии снизился по сравнению с аналогичным […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотФинляндия
    0
    04.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2019
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Ставки на Средиземноморье и на […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    21.01.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2019
    На прошедшей неделе отмечено снижение спотовых ставок практически на всех направлениях.  Только на американском и внутриазиатском трейдах наблюдается […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    29.01.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Ноябрь 2018
    Только для подписчиков
    2018АрктикаКонтейнерооборотНоябрь
    0
    14.02.2019
    Контейнерооборот лидеров
    В январе этого года контейнерооборот Шанхая составил порядка 3,75 млн TEU. Порт увеличил объем обрабатываемых контейнеров по сравнению […]
    2019КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    25.02.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2019
    На 8 неделе ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились, единственное исключение составили ставки на Японию. Так, ставки из […]
    2019Контейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    18.02.2019
    Контейнерооборот Гонконга
    По итогам января этого года оборот контейнеров порта Гонконг снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на […]
    2019ГонконгКонтейнерооборот
    0
    28.03.2019
    Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    21.02.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8 2019
    На рынке Азовского моря ставки пробивают новое дно. Фрахтователи и грузоотправители выходят на рынок с предложением всего $16 […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФевраль
    0
    10.04.2019
    Пираты не захватили ни одного судна
    Впервые с 1994 года
    2019StatisticsПираты
    0
    15.03.2019
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 4 марта суммарная вместимость поставленных на прикол контейнеровозов выросла в сравнении с показателем двухнедельной давности […]
    Только для подписчиков
    2019Безработные контейнеровозыГлобально
    0
    06.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18 2019
    На азовском рынке всю прошлую неделю торговая активность была высокой – ставки выросли как минимум на $1, сообщает […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    13.05.2019 Эталонная модель «единого окна»
    06.05.2019 «Одно окно» на базе РЭЦ
    29.04.2019 О транзите санкционных товаров через Россию
    26.04.2019 Интернет-торговля и деконтейнеризация торговли
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.05.2019 Лидеры Финляндии
    22.05.2019 Контейнероборот Таиланда
    21.05.2019 Гамбург увеличил контейнерооборот
    21.05.2019 Контейнерооборот лидеров
    21.05.2019 DP World снижает оборот
    20.05.2019 Новый сервис Maersk
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД