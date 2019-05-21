DP World снижает оборот

DP World опубликовал операционные показатели за первый квартал 2019 года. Терминалы группы суммарно обработали 17,5 млн TEU, на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Единственным регионом, показавшим положительную динамику, стал АТР и Индийский субконтинент – там было обработано 8,3 млн TEU, на 3,5% больше, чем годом ранее.

В регионе Ближний Восток, Европа и Африка перевалка контейнеров сократилась на 4,1% до 7,1 млн TEU.

В регионе Австралия, Северная и Южная Америка контейнрооборот снизился на 3,7% до 2,1 млн TEU.