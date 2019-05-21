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Автоимпорт и автоэкспорт
21.05.2019

Автоимпорт и автоэкспорт

    • По данным ФТС России, за январь-март этого года объемы импорта легковых автомобилей упали. По итогам отчетного периода легковых автомобилей импортировали на 8,1% меньше, чем годом ранее, – 61,5 тыс. единиц. При этом грузовых автомобилей ввезли на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их количество составило 6 тыс. единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 2,1% до 1,7 млрд долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 489,9 млн долларов – это на 7,6% больше показателя 3 месяцев 2018 года.

    В марте импорт легкового автотранспорта снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 8,4% (+54,2% к февралю 2019 года), составив 29,3 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт составил 826,3 млн долларов (+0,3% к марту 2018 и +62,2% к февралю 2019 года).

    Импорт грузовых автомобилей по итогам марта составил порядка 2,7 тыс. единиц – на 8% больше показателя марта прошлого года и на 50% выше уровня февраля текущего года.  

    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам первых трех месяцев текущего года составил 22,7 тыс. единиц – на 44,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в январе-марте 2019 года в физическом выражении вырос на 8% – до 2,7 тыс. единиц.

    В стоимостном выражении за 3 месяца этого года легковых автомобилей было вывезено из России на сумму 307 млн долларов, что на 39,9% больше аналогичного уровня прошлого года. Доходы от экспорта грузовых автомобилей также увеличились – на 42,5%, до 70,7 млн долларов.

    Экспорт легкового автотранспорта в марте вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 50,8% (+26% к февралю 2019 года), составив 9,2 тыс. единиц. В стоимостном выражении экспорт составил 132,5 млн долларов (+60,6% к марту 2018 года и +39,5% к февралю 2019 года).  

    Экспорт грузовых автомобилей по итогам марта составил порядка 1,1 тыс. единиц – на 22,2% больше показателя марта прошлого года, но на 8,3% меньше, чем в феврале текущего года. В стоимостном выражении экспорт составил 31,5 млн долларов (+69,4% к марту 2018 года и +44,5% к февралю 2019 года).


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