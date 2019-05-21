AsstrA о перевозках для автопрома

AsstrA-Associated Traffic AG поделилась статистикой своих перевозок грузов автопрома. Как сообщили SeaNews в компании, оборот в этом сегменте составил в 2018 году более 2,6 млн евро, профильный отдел AsstrA Automotive Logistics осуществил более 1600 отправок легковых автомобилей, сельхозтехники, а также автомобильных запчастей и шин. В весовом выражении объем перевозок Automotive грузов составил 162 тыс. тонн. 36% из этого объема приходится на шины, 26% – на запчасти и 14% – на изделия из алюминия.

Наибольшую долю в перевозках грузов автомобильной промышленности у AsstrA – 82% от общего объема – приходится на автомобильный транспорт. Грузоперевозки морским транспортом составляли 15,6%, по железной дороге – 1,4%, авиатранспортом – 1%.

AsstrA осуществляет международные перевозки грузов автомобильной промышленности более чем по 1 200 маршрутам. В 2018 году самыми востребованными были направления Бельгия – Россия (35%), Россия – Италия (18%) и Румыния – Польша (14%).

«Услуги грузоперевозок для автомобильной промышленности пользуются большим спросом. Их главной особенностью является высоколиквидный товар, за перемещением которого необходим максимальный контроль. В данном сегменте наблюдается большая конкуренция, поэтому транспортные компании предлагают широкий ряд возможностей: начиная с доставки до контрольных точек и заканчивая онлайн-мониторингом в личном кабинете клиента на сайте», – отметил руководитель отдела AsstrA Automotive Logistics Николай Крокун.

При транспортировках некоторых категорий товаров, например, шин, существует ряд особенностей. «Перевозка шин требует определенных условий, таких как соответствие нормам грузового пространства полуприцепа (укрепленные борта). У каждой компании есть свои нормы и правила как при укреплении груза, так и при его погрузке», – рассказал Н.Крокун.

Ключевые требования большинства компаний из сегмента Automotive – оптимальные сроки доставки, соблюдение транзитного времени и планирование движения – зачастую поставки идут на заводские линии, и производство должно быть бесперебойным. «Команда AsstrA работает с производителями отдельных видов продукции, например, подушек безопасности. Это означает, что наши заказчики также должны отгружать готовую продукцию крупным автомобильным концернам в определенные сроки. Поэтому корпоративные клиенты получают доставку just in time», – добавил Н.Крокун.