В Роттердаме закольцуют контейнеры

Администрация порта Роттердам приступила к реализации проекта по созданию Container Exchange Route (CER) – своего рода «кольцевого маршрута», предназначенного для обмена контейнерами между отдельными терминалами порта в районе Маасвлакте – глубоководными, фидерными, речными, железнодорожными, а также депо порожних контейнеров и складами.

По словам Chief Operating Officer Администрации порта Рональда Пауля, Container Exchange Route позволит судам и поездам не заходить на несколько терминалов, а выгружаться / принимать груз только в одном месте. Таким образом компании смогут сократить операционные расходы, а в Администрации порта рассчитывают снизить риск заторов.

Инфраструктура CER будет включать порядка 11,5 км дорожного полотна с усиленным бетонным покрытием, три пересечения с существующей дорожной сетью, один жд переезд и три жд виадука. Общий объем инвестиций оценивается в 175 млн евро. Контракт на строительство подписан с консорциумом Combinatie CER в составе KWS и Van Hattum & Blankevoort.

К работе приступили в первом квартале этого года. Ввод Container Exchange Route в эксплуатацию планируется в конце 2020 года. Ожидается, что объем перевозок по кольцевому маршруту составит более 1 млн TEU в год.

Как это будет работать, наглядно показано в ролике ниже.

Видео: Администрация порта Роттердам