С книжкой МДП в Китай

С 25 июня этого года все пограничные пункты пропуска Китая на международных транспортных коридорах будут работать с книжками МДП. Такое решение приняли таможенные органы Китая после встречи генерального секретаря Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто с заместителем руководителя главного управления таможенной службы Китая Ли Чжуо.

В ходе встречи стороны договорились определить ключевые пункты пропуска и торговые маршруты, имеющие важное значение для раскрытия потенциала системы МДП в Китае. Кроме того, стороны будут продолжать содействие полной цифровизации МДП и осуществлению пилотных мультимодальных перевозок по системе МДП в Китае, а также создание электронных скоростных полос МДП в ключевых пунктах пропуска.

По информации IRU, с 2018 года, после запуска системы МДП в Китае, рост трансграничных автомобильных перевозок по международным транспортным коридорам через эту страну ускорился.