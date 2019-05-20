НМТП нарастил оборот

Консолидированный грузооборот компаний группы НМТП по итогам первого квартала этого года составил 35,9 млн тонн, это больше, чем было перевалено за январь-март прошлого года, на 2,7%.

Если рассматривать отдельно по портам, то новороссийские терминалы группы за первые 3 месяца 2019 года обработали 21,6 млн тонн, на 0,8% больше показателя прошлого года (напомним, в Новороссийске работают собственно НМТП, ИПП, Новорослесэкспорт, НСРЗ и совместное предприятие с АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» НМТ). Балтийск (БСК) значительно увеличил грузооборот и в TEU (на 52,8%) и в тоннах (на 32,8%).

Приморск увеличил грузооборот по итогам отчетного периода на 5,3% – до более 14 млн тонн.

В целом по группе по сегментам оборота отмечена разнонаправленная динамика. Традиционно значительная доля в общем грузопотоке группы приходится на наливные грузы, оборот которых за январь-март 2019 года увеличился на 5,5% до 26,5 млн тонн. В том числе отгрузки нефти и в Приморске, и в Новороссийске увеличились – на 6,6% (до 9,7 млн. тонн) и на 3,4% (до 6,7 млн тонн) соответственно. Также выросла перевалка нефтепродуктов – их совокупный оборот на терминалах группы увеличился на 6,1% и составил 9,8 млн тонн. При этом Приморский торговый порт нарастил обработку нефтепродуктов на 2,4%, до 4,3 млн тонн. Перевалка через Новороссийск (ИПП, Шесхарис, НМТ) выросла относительно аналогичного показателя прошлого года на 9,3% до 5,5 млн тонн.

Снизился по итогам отчетного периода оборот навалочных грузов – на 18,3%, до 3,7 млн тонн.

По итогам января-марта этого года объем перевалки зерновых группой НМТП составил более 2,2 млн тонн, на 35% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Напомним, в конце апреля этого года ПАО «НМТП» и банк ВТБ закрыли сделку по продаже ООО «Новороссийский зерновой терминал» (НЗТ). Предварительная сумма покупки 99,9968% в ООО «НЗТ» составила 35,5 млрд рублей.

Снижение также отмечено в обработке угля – на 4,5% (до 379 тыс. тонн). По остальным навалочным грузам динамика положительная. Перевалка железорудного сырья увеличилась по сравнению с показателем января-марта прошлого года на 49,7% (до 783 тыс. тонн). Существенно вырос в сравнении с прошлогодним уровнем оборот химических грузов – в 2,1 раза (до 191 тыс. тонн). Обработка импортного сахара-сырца за 3 месяца этого года увеличилась на 41,5% (до 109 тыс. тонн).

Оборот генеральных грузов по итогам первого квартала 2019 года вырос относительно аналогичного уровня прошлого года на 13,9% и составил 4,1 млн тонн. Увеличение произошло за счет роста объемов обработки черных металлов и чугуна, по итогам отчетного периода перевалка этих грузов выросла на 18,8% (до 3,8 млн тонн). Также увеличилась перевалка лесных грузов – на 10,9%, до 82 тыс. тонн.

По остальным грузам отмечено снижение объемов обработки. Перевалка цветных металлов за 3 месяца этого года упала на 17,1% и составила 239 тыс. тонн. Обработка скоропорта снизилась по сравнению с показателем января-марта прошлого года на 77,3% (до 15 тыс. тонн).

Динамика контейнерооборота на Балтике положительная, в Новороссийске – отрицательная.