Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2019

Ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились. Ставки на порты Японии сохранились на уровне 19 недели.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 5,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,1%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 7,1%, на порты восточного побережья – на 4,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 20 неделе года снизились на 1,5%, на Австралию и Новую Зеландию – на 4,5%.

Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились – на 5,6%.

Ставки на внутриазиатском трейде из Китая на порты Японии остались без изменений, ставки на Сингапур и Южную Корею снизились на 0,7% и 1,7% соответственно.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.