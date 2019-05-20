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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2019
20.05.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2019

    • Ставки практически на всех исследуемых трейдах снизились. Ставки на порты Японии сохранились на уровне 19 недели.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 5,9%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,1%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 7,1%, на порты восточного побережья – на 4,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 20 неделе года снизились на 1,5%, на Австралию и Новую Зеландию – на 4,5%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились – на 5,6%.

    Ставки на внутриазиатском трейде из Китая на порты Японии остались без изменений, ставки на Сингапур и Южную Корею снизились на 0,7% и 1,7% соответственно.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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