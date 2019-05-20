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HMM проведет ребрендинг
20.05.2019

HMM проведет ребрендинг

    • Hyundai Merchant Marine (HMM) объявил об ребрендинге фирменного стиля компании. «Синяя буква M символизирует переднюю часть бороздящего океан большого судна, а красная линии над буквами – восходящее на горизонте солнце», – говорится в официальном заявлении компании.

    По словам CEO HMM Че-хун Пэ, с изменением корпоративного стиля компания рассчитывает повысить капитализацию HMM. Напомним, в октябре прошлого года HMM объявил о планах увеличить к 2022 году вместимость флота до 1 млн TEU и годовую выручку – до 10 млрд долларов.

    HMM проведет ребрендинг


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